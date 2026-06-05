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Несколько слезинок в красном вине
Киноафиша Несколько слезинок в красном вине

Спектакль Несколько слезинок в красном вине

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по мотивам произведений Клодель Саган

В арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» пройдет спектакль по мотивам произведений Клодель Саган. Это история о героинях, которые откровенно предстают перед зрителями, словно неувядающий цветок. Они отвечают на сложные вопросы с простодушным видом, вызывая сомнения в своей искренности.

Темы и настроение

Спектакль охватывает настоящие чувства, любовь и одиночество, юность и зрелость, верность и предательство. Зрителей ждут смех и слезы, а также возможность задуматься о настоящем и помечтать о будущем. Эта постановка порадует тех, кто ценит глубокий смысл и уникальные женские истории.

Открытие женских тайн

В спектакле «Несколько слезинок в красном вине» зрители смогут услышать голос самой писательницы. Героини Саган откровенно и изящно отвечают на самые сложные вопросы, иногда с таким простодушием, что их искренности трудно поверить.

Ожидания от спектакля

Режиссура сочетает легкий стиль с глубоким смыслом, позволяя раскрыть множество женских тайн и секретов. Это спектакль, который поднимает важные жизненные вопросы и оставляет след в душе.

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В других городах
Июнь
Июль
5 июня пятница
19:30
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
4 июля суббота
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