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Несерьезный разговор

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О концерте/спектакле

Импровизационное шоу: юмор и живое общение

Приглашаем вас на уникальное развлекательно-импровизационное шоу, где комики с легкостью общаются друг с другом, разгоняя шутки и делясь увлекательными историями из своей жизни. Это зрелище не только поднимет вам настроение, но и подарит незабываемые впечатления!

Что вас ждет на шоу?

В программе вечера — множество остроумных диалогов и неожиданных поворотов. Комики будут взаимодействовать с публикой, что делает каждое представление уникальным. Вы сможете стать частью этого увлекательного процесса, задавая вопросы и участвуя в обсуждениях.

Зачем стоит посетить?

  • Уникальная возможность увидеть, как рождается юмор на глазах у зрителей.
  • Участие в шоу позволит вам погрузиться в атмосферу дружелюбия и веселья.
  • Каждое выступление — это шанс открыть для себя новых комиков и их стилевые особенности.

Интересные факты

Импровизационные шоу пользуются популярностью по всему миру. В них участвуют как начинающие комики, так и опытные мастера жанра. Например, в США существует множество таких мероприятий, которые собирают полные залы и становятся отправной точкой для карьер многих комиков

Приходите, будет весело!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
22:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Женя Хоньяков
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2 августа в 18:30 Stage Standup Club
от 1000 ₽
PRO Stand-UP отборный концерт
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PRO Stand-UP отборный концерт
25 августа в 20:30 Синий Пушкин
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Комедийный баттл: Мужское/Женское
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21 августа в 20:30 Синий Пушкин
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