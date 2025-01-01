Меню
Несчастный случай
Киноафиша Несчастный случай

Спектакль Несчастный случай

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Несчастный случай» в Доме актера Самары

Не упустите возможность увидеть уникальную постановку «Несчастный случай», которая пройдет на сцене Дома актера в Самаре. Это произведение режиссера Олега Скивко обещает стать ярким событием театральной жизни города.

Сюжет и персонажи

На сцене разворачивается драма, в которой встречаются два поколения. Один персонаж — старик, потерявший любовь и смысл жизни, которого исполняет заслуженный врач РФ и профессор Александр Шумский. Второй — 29-летний молодой человек, полный жизни и стремления отстоять свое право на любовь, в исполнении артиста театра «САМАРТ» Евгения Клюева. Их столкновение обещает быть напряженным и эмоциональным.

Темы и идеи

Спектакль затрагивает глубокие темы разобщенности, возникающей из-за религиозных верований, моральных догм и этических табу. В процессе развития сюжета зрители станут свидетелями раскрытия тайн, которые будут открываться одна за другой, погружая их в состояние ожидания и изумления.

Обретение гармонии

Постановка подчеркивает, что только сделав шаг навстречу друг другу, через покаяние и прощение, можно обрести гармонию как с окружающим миром, так и с самим собой. Это послание делает спектакль особенно актуальным в современном обществе.

Не пропустите эту захватывающую историю, которая обещает оставить глубокий след в сердцах зрителей!

Режиссер
Олег Скивко
В ролях
Александр Шумской
Евгений Клюев
