Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Нервные люди
Киноафиша Нервные люди

Спектакль Нервные люди

12+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Зощенко в постановке Бориса Войцеховского

Обычные лица в необычном свете

Мы ежедневно встречаемся с нервными людьми — в транспорте, магазинах, на работе и даже у себя дома. В коммунальных квартирах таких людей особенно много. Казалось бы, могут ли они быть интересны кому-то? Безусловно, если о них рассказывает Михаил Зощенко, а их на сцене мастерски показывает режиссёр Борис Войцеховский.

Искренние эмоции на сцене

В спектакле, поставленном на основе произведений Зощенко, обнажаются порывы чувств, противоречивые характеры и человеческие стремления. Открытость и искренность этой истории захватывают с первой минуты. Среди персонажей, вызывающих искреннюю симпатию зрителей, — художник Кузькин, ставший бродягой из-за советской власти и попавший в нелепую ситуацию, уборщица Наталья, мечтающая стать балериной, и буфетчица, которая наивно жаждет большой любви.

Тепло и юмор Михаила Зощенко

Зощенко показывает этих людей с особым теплом, понимая их мелкие страдания и неудачи, но ценит их желание обрести достоинство, даже если оно проявляется неуклюже и комично. Борис Войцеховский умело передаёт этот трогательный юмор, раскрывая перед зрителями «энциклопедию обывательщины» Михаила Зощенко.

Смех сквозь слёзы

Спектакль состоит из двух действий, наполненных смехом, который не оставит равнодушным даже самого серьёзного зрителя. «Нервные люди» — это постановка, способная вернуть радость и заставить улыбнуться тех, кто давно забыл, как это делается.

Режиссер
Борис Войцеховский
В ролях
Любовь Коняева
Виталий Такс
Дмитрий Дмитриев
Александр Койгеров
Наталья Оржевская

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Золушка
6+
Детский Мюзикл
Золушка
3 августа в 16:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
от 400 ₽
Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»
12+
Иммерсивный
Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»
28 июля в 20:00 Анненкирхе
от 6500 ₽
Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
29 сентября в 19:00 Легенда
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше