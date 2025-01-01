Спектакль Нервные люди

Зощенко в постановке Бориса Войцеховского

Обычные лица в необычном свете

Мы ежедневно встречаемся с нервными людьми — в транспорте, магазинах, на работе и даже у себя дома. В коммунальных квартирах таких людей особенно много. Казалось бы, могут ли они быть интересны кому-то? Безусловно, если о них рассказывает Михаил Зощенко, а их на сцене мастерски показывает режиссёр Борис Войцеховский.

Искренние эмоции на сцене

В спектакле, поставленном на основе произведений Зощенко, обнажаются порывы чувств, противоречивые характеры и человеческие стремления. Открытость и искренность этой истории захватывают с первой минуты. Среди персонажей, вызывающих искреннюю симпатию зрителей, — художник Кузькин, ставший бродягой из-за советской власти и попавший в нелепую ситуацию, уборщица Наталья, мечтающая стать балериной, и буфетчица, которая наивно жаждет большой любви.

Тепло и юмор Михаила Зощенко

Зощенко показывает этих людей с особым теплом, понимая их мелкие страдания и неудачи, но ценит их желание обрести достоинство, даже если оно проявляется неуклюже и комично. Борис Войцеховский умело передаёт этот трогательный юмор, раскрывая перед зрителями «энциклопедию обывательщины» Михаила Зощенко.

Смех сквозь слёзы

Спектакль состоит из двух действий, наполненных смехом, который не оставит равнодушным даже самого серьёзного зрителя. «Нервные люди» — это постановка, способная вернуть радость и заставить улыбнуться тех, кто давно забыл, как это делается.