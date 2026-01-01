Оповещения от Киноафиши
Нервные люди
Киноафиша Нервные люди

Спектакль Нервные люди

Постановка
Нижегородский театр кукол 18+
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Нервные люди»: абсурдная сатира по Зощенко

Нижегородский театр кукол представит спектакль «Нервные люди», основанный на юмористических рассказах Михаила Зощенко. Истории мастера сатиры пронизаны абсурдными бытовыми передрягами, доведёнными до гротеска с помощью кукол. В этом спектакле затрагиваются вечные человеческие пороки, делая сатиру Зощенкова особенно остросоциальной.

О чем спектакль?

Спектакль переносит зрителей в привычную коммунальную жизнь, где даже на маленьком пространстве кипят настоящие страсти. Разбитая чашка или тихое жужжание самовара могут в мгновение ока спровоцировать настоящие баталии.

Персонажи на сцене

На сцене появляются:

  • Потёртый мужчина с балалайкой,
  • Истеричная дама, страдающая от сердечных припадков,
  • Вечно недовольный гражданин.

Все они вовлечены в эпическую битву за тишину и личное пространство. Через комические, насыщенные абсурдом ситуации мы вскрываем скупость, чванство, глупость и упрямство — пороки, знакомые многим.

Что ждет зрителей?

Спектакль «Нервные люди» не просто собрание шуток. Это искреннее зеркало, в котором зрители узнают самих себя, иногда с улыбкой, а иногда с лёгким содроганием. Зощенковская сатира, перенесённая в мир театра кукол, ярче подчеркивает наши недостатки. Вместо осуждения, мы смеёмся над героями и даже немного их любим.

Краткая информация о спектакле

В инсценировку вошли известные рассказы Михаила Зощенко, такие как «Царские сапоги», «Аристократка», «Жертва революции», «Баня», «В трамвае», «Актёр», «Нервные люди», «Собачий нюх», «Режим экономии», и «Крепкая женщина».

Спектакль обещает стать интересным опытом для всех, кто ценит глубокую и одновременно развлекательную сатиру.

Март
6 марта пятница
18:30
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 550 ₽
7 марта суббота
15:00
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 550 ₽
18:30
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 550 ₽

