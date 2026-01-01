О спектакле

Театр представляет премьеру спектакля «Нервные клетки не восстанавливаются» по пьесе Полины Коротыч.

Сюжет

У мамы Антона осталась одна, последняя нервная клетка. Ей нужно доделать проект, а сроки уже горят. Все раздражает и мешает, все валится из рук. Антон хочет уберечь последнюю нервную мамину клетку, ведь мама сказала, что нервные клетки не восстанавливаются. Что же будет, если исчезнет и эта последняя клетка? Будет плохо. Значит, маму нужно срочно успокоить. Но как это сделать?

На помощь Антону приходит ведущий из Rutube, доктор из рекламы успокоительного «Живинерв». Он объясняет мальчику, что «Живинерв» маме не поможет, это всего лишь реклама, а поможет наука. Ведущий волшебным образом перемещает Антона в Rutube и путешествует вместе с ним по документальным видео с доисторическими рыбами и млекопитающими, у которых впервые сформировались разные отделы нервной системы человека.

Вернувшись домой, Антон применяет новые знания на практике и спасает нервную систему мамы. Спектакль не только научит мам и детей справляться со стрессом в домашних условиях, но и познакомит детей с современной музыкой. Вас ждет попурри из различных стильных электронных жанров: электро-свинг, трип-хоп и синти-поп.