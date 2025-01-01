Спектакль #неРевизор

Фарс по мотивам пьесы Александра Хинштейна «Переназначение или Академик собачьих наук»

«#неРевизор» — это современный политический фарс и гротеск, созданный по мотивам пьесы Александра Хинштейна «Переназначение или Академик собачьих наук». Спектакль выполнен в лучших традициях гоголевского «Ревизора», обличая пороки власти и человеческую природу.

Сюжет и интрига

Действие разворачивается в области «N», где губернатор Никодим Никодимович, уверенный в своей позиции и окружённый надёжной командой, оказывается перед неожиданной проверкой. Его внезапный вызов в Москву и приписка «Явиться с личным делом», сделанная секретаршей-экс-любовницей, запускают слух о его возможном увольнении. Этот слух становится катализатором, обнажающим амбиции, страхи и готовность каждого действовать ради собственной выгоды. Начинается борьба за выживание, где каждый сам за себя.

Яркость персонажей и оформление

Каждый персонаж в спектакле — выразительная фигура в игре власти и амбиций. Театральная полифония и гротескность образов, сопровождаемые музыкальным оформлением Сергея Шнурова, добавляют динамики и дерзости. Сценография, вдохновлённая стилем художника-сюрреалиста Рене Магритта, придаёт постановке мистическую атмосферу.

Режиссура и исполнение

Спектакль поставлен режиссёром Артёмом Каграманяном, с композитором Сергеем Шнуровым и продюсером Петром Кравченко. Острая актуальность в сочетании с лёгким юмором и запоминающейся игрой известных актёров обещает сделать «#неРевизор» одной из самых обсуждаемых постановок сезона.

Зачем смотреть?

Зрителей ждёт захватывающая история, полная сатиры и неожиданных поворотов, которая привлечёт внимание разных поколений. Не пропустите шанс стать свидетелем театральной сенсации, которая соединяет классическую и современную драматургию.