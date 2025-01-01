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Непростая жизнь, огромная любовь и великий дар Фриды Кало
Киноафиша Непростая жизнь, огромная любовь и великий дар Фриды Кало

Спектакль Непростая жизнь, огромная любовь и великий дар Фриды Кало

16+
Режиссер Ольга Краскова
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Эксцентрический байопик о жизни и творчестве Фриды Кало

Приглашаем вас на эксцентрический байопик о жизни и творчестве выдающейся художницы Фриды Кало. Режиссёр и драматург Ольга Краскова создала уникальную постановку, которая погружает зрителей в мир, наполненный страстью и горем, радостью и трагедией.

О спектакле

Фрида Кало — это не просто имя, это символ борьбы с болью, предательством и жизненными трудностями. Спектакль расскажет о том, как ей удалось остаться верной себе и пронести любовь через все испытания. В постановке вы увидите не только драму, но и элементы фламенко, мариачи, спортивных пирамид и гигантских кукол, создающих атмосферу настоящего драматического карнавала.

Актерский состав

В главных ролях:

  • Александр Гончарук
  • Надежда Московец
  • Алина Заулицкая
  • Елизавета Бороздина
  • Олег Берков
  • Леонид Калмыков
  • Кирилл Тарманов
  • Тимур Муллин
  • Мария Макушева

Не пропустите!

Эта неординарная постановка станет настоящим событием в театральной жизни города. Погружение в мир Фриды Кало — это шанс увидеть, как искусство может преодолевать границы боли и радости. Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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