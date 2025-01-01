Спектакль Непростая жизнь, огромная любовь и великий дар Фриды Кало

Эксцентрический байопик о жизни и творчестве Фриды Кало

Приглашаем вас на эксцентрический байопик о жизни и творчестве выдающейся художницы Фриды Кало. Режиссёр и драматург Ольга Краскова создала уникальную постановку, которая погружает зрителей в мир, наполненный страстью и горем, радостью и трагедией.

О спектакле

Фрида Кало — это не просто имя, это символ борьбы с болью, предательством и жизненными трудностями. Спектакль расскажет о том, как ей удалось остаться верной себе и пронести любовь через все испытания. В постановке вы увидите не только драму, но и элементы фламенко, мариачи, спортивных пирамид и гигантских кукол, создающих атмосферу настоящего драматического карнавала.

Актерский состав

В главных ролях:

Александр Гончарук

Надежда Московец

Алина Заулицкая

Елизавета Бороздина

Олег Берков

Леонид Калмыков

Кирилл Тарманов

Тимур Муллин

Мария Макушева

Не пропустите!

Эта неординарная постановка станет настоящим событием в театральной жизни города. Погружение в мир Фриды Кало — это шанс увидеть, как искусство может преодолевать границы боли и радости. Билеты уже в продаже!