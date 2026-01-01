Оповещения от Киноафиши
Неприличные люди
Спектакль Неприличные люди

16+
Возраст 16+

О спектакле

Камерная комедия с искрометными диалогами

В театре разыгрывается увлекательная камерная комедия, которая гарантированно привлечет внимание зрителей. Это смешная и поучительная история о жизни образованных представителей среднего класса, наполненная проницательными диалогами семейных пар.

Спектакль предлагает зрителям не только комедийные ситуации, но и глубокие моменты понимания и сопереживания. Невероятно раскованные и остроумные реплики персонажей вызовут волну смеха и сопереживания в зале.

Основную привлекательность представления создают талантливые актеры театра и кино: Елена Ксенофонтовая, Дмитрий Ульянов, Алексей Гришин и Анастасия Акатова. Их непревзойденная актерская игра погружает публику в атмосферу спектакля, делают каждую сцену яркой и динамичной.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории, которая подарит вам множество положительных эмоций!

В ролях
Елена Ксенофонтова
Елена Ксенофонтова
Дмитрий Ульянов
Дмитрий Ульянов
Алексей Гришин
Алексей Гришин
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова

Купить билет на спектакль Неприличные люди

В других городах
Апрель
1 апреля среда
19:00
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
от 1800 ₽

