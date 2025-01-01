Непридуманные истории

Вечер джаза с Татьяной Бубельниковой

Татьяна Бубельникова — профессиональная актриса и джазовая вокалистка, лауреат престижного джазового конкурса «Осенний марафон». Окончив Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, Татьяна успела завоевать признание благодаря своему сценическому обаянию и природному артистизму. Каждая композиция, исполняемая ею, — это настоящая история, идущая из самого сердца.

Исполнители

Татьяна Бубельникова (вокал)

Андрей Рябов (гитара)

Вадим Михайлов (контрабас)

Семен Федотов (ударные)

Программа вечера

На вас ждут незабываемые джазовые стандарты, такие как:

Side by Side

It Could Happen to You

Lover Come Back to Me

Like Someone in Love

I Remember You

Не упустите возможность насладиться вечерним шоу, наполненным мелодиями, которые остаются в душе. Спешите на выступление, в котором джаз и эмоции переплетутся в единое целое!