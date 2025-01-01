Меню
Непридуманные истории
Киноафиша Непридуманные истории

Непридуманные истории

12+
Возраст 12+

О концерте

Вечер джаза с Татьяной Бубельниковой

Татьяна Бубельникова — профессиональная актриса и джазовая вокалистка, лауреат престижного джазового конкурса «Осенний марафон». Окончив Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, Татьяна успела завоевать признание благодаря своему сценическому обаянию и природному артистизму. Каждая композиция, исполняемая ею, — это настоящая история, идущая из самого сердца.

Исполнители

  • Татьяна Бубельникова (вокал)
  • Андрей Рябов (гитара)
  • Вадим Михайлов (контрабас)
  • Семен Федотов (ударные)

Программа вечера

На вас ждут незабываемые джазовые стандарты, такие как:

  • Side by Side
  • It Could Happen to You
  • Lover Come Back to Me
  • Like Someone in Love
  • I Remember You

Не упустите возможность насладиться вечерним шоу, наполненным мелодиями, которые остаются в душе. Спешите на выступление, в котором джаз и эмоции переплетутся в единое целое!

Январь
20 января вторник
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1800 ₽

