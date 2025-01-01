Новые сказки для современных детей. Кукольный спектакль в театре им. Вольховского

В сказке ли, во сне или в чьей-то фантазии, но однажды знаменитые сказочники из прошлых веков перенеслись в наш XXI век. Как же заинтересовать современных детей старыми историями о коте учёном, несчастном утёнке и хитром Мальчике-с-пальчике, которые давно прочитаны-перечитаны и уже кажутся скучными?

Ответ прост: классики решились переписать свои сказки на новый лад! Теперь дед с бабкой тянут репку не из огорода, а прямо из речки. Волк в этой версии не съедает Красную Шапочку, а лакомится мухомором в красной шляпке. А принцесса мечтает спать на перине, сделанной из конфет и ягод. Эти и другие смешные нелепицы обещают увлечь как детей, так и их родителей.

Оценка новых историй

Однако, чтобы по достоинству оценить эти новые, непривычные сказки, стоит сначала перечитать классические произведения. Возможно, новые истории тоже станут любимыми и разойдутся на цитаты, продолжая жить в сердцах зрителей.

Фестивальные достижения

Данный спектакль уже успел завоевать признание: он удостоен диплома участника VII Международного фестиваля театров кукол «В гостях у «Арлекина» (октябрь 2023 г.) и диплома участника Шестого Большого детского фестиваля (сентябрь - ноябрь 2023 г.).

Приходите и погружайтесь в мир новых сказок, где классика встречает современность!