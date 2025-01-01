Меню
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 3200₽
Неповторимые легенды джаза: чувственные хиты 30-50-х на открытой видовой крыше

Неповторимые легенды джаза: чувственные хиты 30-50-х на открытой видовой крыше

12+
Возраст 12+
Билеты от 3200₽

О концерте/спектакле

Музыка заката в стиле 50-х в крыше Москвы

Вы когда-нибудь слышали, как звучит закат в стиле 50-х? Это похоже на пластинку Синатры, на тень бокала в полумраке джаз-клуба и тихий шёпот саксофона над вечерним городом. Один аккорд — и самая красивая летняя крыша Москвы превращается в Нью-Йорк середины прошлого века.

Здесь, над огнями мегаполиса, вы услышите чувственность Мэрилин Монро, интонации Эллы Фицджеральд, эмоции Луи Армстронга и утончённость Нэта Кинга Кола. Каждое движение в этот вечер станет танцем, а каждый взгляд — признанием. Вы словно окунетесь в атмосферу старого фильма. Проживите этот вечер красиво!

Завораживающий вид и атмосфера

Москва под вами будто нарисована акварелью: купола, огни, тонкие улицы, дышащие теплом. С высоты птичьего полёта город кажется ближе, чем когда-либо. Воздух освежает, небо бесконечно, а музыка звучит не со сцены, а прямо из облаков.

100% Jazz Band

Слушайте «100% Jazz Band» — воплощение классического джаза во всём его великолепии. Это безупречная стилистика, мягкое завораживающее звучание и изысканные соло легендарной музыки золотой эры жанра. Проект собрал самых ярких представителей столичной сцене и обрёл голос в лице Стефании Дамоциди — вокалистки с греческими корнями и уникальным чарующим тембром.

Не упустите возможность встретить вечер с изысканной музыкой и потрясающим видом на вечернюю Москву. Это событие обещает стать настоящим праздником для ценителей джаза!

Купить билет на концерт

Расписание

6 сентября
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
19:30 от 3200 ₽
14 сентября
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
19:00 от 3200 ₽
17 сентября
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
19:30 от 3200 ₽
19 сентября
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
19:30 от 3200 ₽

В ближайшие дни

