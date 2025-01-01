Спектакль Непослушная снежинка

Зимняя история о непослушной снежинке. Новогоднее представление в баре Петтер

Приглашаем вас на увлекательный спектакль для детей “Зимняя история о непослушной снежинке”. Это история о маленькой снежинке, которая всегда делала все наоборот. Когда ей говорят: Ешь кашу , она отвечает: Не буду . А когда ей говорят: Ну не ешь , она возмущается: А я хочу кашу!

К сожалению, такие капризы приводят к тому, что капризная снежинка падает с небес на землю. На поле приключений её ждут непростые испытания, и только с помощью новых друзей она сможет справиться с трудной ситуацией. Спектакль не только увлекателен, но и несет в себе важные уроки о дружбе и понимании.

Бесплатный вход для родителей

Отдельный бонус для родителей: вход на спектакль для них бесплатный! Это отличная возможность провести время с детьми и насладиться атмосферой зимнего волшебства.

Сладкие новогодние подарки

Кроме того, на месте будет возможность приобрести сладкие новогодние подарки, чтобы сделать праздник еще более ярким и запоминающимся. Не упустите шанс подарить детям незабываемые эмоции и волшебство зимнего времени!