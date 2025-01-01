Погрузитесь в мир беззаботного детства на потрясающем концертном шоу от юных талантов культовой детской студии «Непоседы». Это уникальное представление обещает яркие эмоции и незабываемые впечатления, благодаря эффектной хореографии, превращающей каждый номер в маленькое театрализованное представление.
В 2021 году студия «Непоседы», которую возглавляет Елена Пинджоян, отметила свое 30-летие. За эти годы она стала настоящей кузницей звезд, выпустив таких артистов, как:
Многие выпускники «Непосед» стали участниками популярных проектов «Голос» и «Голос. Дети», а Андрей Цветков даже добрался до американского телешоу American Idol. Студия и ее солисты многократные победители международных фестивалей в таких странах, как Япония, Италия, Уэльс, Норвегия, Финляндия, Болгария, Румыния и Испания.
«Непоседы» имели честь выступать с такими звездами российской и европейской музыки, как:
Кроме того, они принимали участие в балете «Петрушка», поставленном знаменитым итальянским театром La Scala.
Продолжительность шоу составляет 1 час 40 минут (1 отделение без антракта). Не упустите возможность увидеть выступление будущих звезд музыкальной сцены!