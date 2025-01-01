Светлое детство в ярком музыкальном шоу от студии «Непоседы»

Погрузитесь в мир беззаботного детства на потрясающем концертном шоу от юных талантов культовой детской студии «Непоседы». Это уникальное представление обещает яркие эмоции и незабываемые впечатления, благодаря эффектной хореографии, превращающей каждый номер в маленькое театрализованное представление.

История студии «Непоседы»

В 2021 году студия «Непоседы», которую возглавляет Елена Пинджоян, отметила свое 30-летие. За эти годы она стала настоящей кузницей звезд, выпустив таких артистов, как:

Сергей Лазарев

Настя Задорожная

Влад Топалов

Юлия Малиновская

Солистки группы «Тату» — Юлия Волкова и Лена Катина

Ди-джей радио Европа Плюс — Сева Полищук

Ведущий телеканала «Ю» — Артем Шалимов

Достижения и признание

Многие выпускники «Непосед» стали участниками популярных проектов «Голос» и «Голос. Дети», а Андрей Цветков даже добрался до американского телешоу American Idol. Студия и ее солисты многократные победители международных фестивалей в таких странах, как Япония, Италия, Уэльс, Норвегия, Финляндия, Болгария, Румыния и Испания.

Сотрудничество с известными артистами

«Непоседы» имели честь выступать с такими звездами российской и европейской музыки, как:

Филипп Киркоров

Лариса Долина

Игорь Николаев

Валерия

Олег Газманов

Тото Кутуньо

Демис Руссос

Boney M

Крис Норман

Аль Бано и Ricchi e Poveri

Кроме того, они принимали участие в балете «Петрушка», поставленном знаменитым итальянским театром La Scala.

Детали мероприятия

Продолжительность шоу составляет 1 час 40 минут (1 отделение без антракта). Не упустите возможность увидеть выступление будущих звезд музыкальной сцены!