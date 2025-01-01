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Непокоренная
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Спектакль Непокоренная

Постановка
ГИТИС-театр 16+
Режиссер Алексей Бобров
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Драма о войне и человечности

В тихих окрестностях Суассона фермерская семья живет в напряжении и страхе, стараясь сохранить свой привычный уклад в условиях немецкой оккупации. Их мир — хрупкий, как стекло, но даже он трещит по швам, когда война вторгается в их дом.

История борьбы и выбора

На фоне жестоких событий Второй мировой войны герои сталкиваются с важнейшими жизненными вопросами:

  • Как оставаться человеком в бесчеловечных условиях?
  • Где грань между выживанием и предательством?
  • Может ли искреннее раскаяние искупить ошибку?

Перед каждым из героев стоит непростой выбор: сопротивляться или подчиниться, бороться за свои принципы или попытаться выжить, закрыв глаза на происходящее.

Лейтмотив пьесы

«Мы потерпели поражение, но это не значит, что мы покорены…»
Эта мысль Сомерсета Моэма становится ключевой идеей пьесы. Она раскрывает не только трагедию войны, но и силу человеческого духа.

История одной семьи — отражение миллионов

События пьесы заставляют зрителя задуматься о стойкости, человечности и последствиях выбора, который мы делаем в условиях морального испытания. Личная трагедия становится символом борьбы всех, кто стремился сохранить достоинство и надежду в самые тёмные времена.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
19:00 от 900 ₽

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