НеПоэт Ломовой. HD-Tour 2026

Концерты Олега Ломового на юге России

Автор и исполнитель Олег Ломовой, известный как НеПоэт Ломовой, представит свою новую серию концертов в начале августа 2026 года. Это уникальная возможность для зрителей юга России насладиться живым исполнением и поэзией талантливого артиста.

Расписание концертов

Краснодар

Дата и время: 4 августа 2026 года, 20:00.

Место: Стендап-бар «Маяковский» (ул. Калинина, 269).

Билеты: от 1000 руб.

Анапа

Дата и время: 5 августа 2026 года, 20:00.

Место: Концерт-паб «Мясной BRO».

Билеты: от 1200 руб.

Ростов-на-Дону

Дата и время: 6 августа 2026 года, 20:00.

Место: Бар «Баба Люба» (ул. Шаумяна, 71).

Билеты: от 1000 руб.

