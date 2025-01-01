Спектакль Неплохие парни

Авантюрная комедия в театре «Балтийский дом»

Что делать, если у тебя не одна, а сразу три возлюбленные, и каждая из них считает себя единственной? Для главного героя, обаятельного архитектора Жан-Мишеля, это не проблема, а часть тщательно выстроенной романтической игры.

Сюжет

Жан-Мишель живет в Париже, где всего пять лет назад он начал новую жизнь, покинув свой маленький родной городок. Теперь он – успешный архитектор, с квартирой в элитном районе и тремя девушками, которые никогда не пересекаются благодаря его хитроумному плану. Каждая из его избранниц – стюардесса, и график их полетов позволяет Жан-Мишелю вести двойную (или даже тройную) жизнь. Однако, когда его тщательно выверенная схема дает сбой, все три девушки оказываются в одном месте в одно время. Теперь Жан-Мишелю предстоит выйти из этой ситуации, сохранив хотя бы частицу своего обаяния и обаяния.

Поддержка верного друга

На помощь Жан-Мишелю приходит его верный друг Леонард, который тоже не против поучаствовать в подобных авантюрах. Вдвоем они пытаются выпутаться из сложившейся ситуации, которая обещает стать одной из самых нелепых и смешных комедийных интриг.



«Неплохие парни» – это яркая, динамичная и смешная комедия положений о любви, дружбе и тех моментах, когда жизнь неожиданно выходит из-под контроля. В театре «Балтийский дом» зрители смогут насладиться остроумными диалогами, неожиданными поворотами сюжета и, конечно, блестящей игрой актеров.