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Непара
Билеты от 5000₽
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Непара

18+
Возраст 18+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Концерт группы «Непара» в МТ баре

Популярная российская поп-группа «Непара» готовится выступить на сцене МТ бара. Это событие не оставит равнодушными поклонников, ведь на концерте прозвучат как любимые хиты, так и новые песни.

Знакомьтесь с хитами

Группа «Непара» известна своими запоминающимися композициями, которые заняли почетное место в сердцах слушателей. Среди них:

  • «Плачь и смотри»
  • «Другая семья»
  • «Они знакомы давно»

Каждая из этих песен — это не просто музыка, а настоящая история, полная эмоций. На концерте вы сможете вновь насладиться их звучанием и почувствовать атмосферу, которую создаёт группа.

Не пропустите!

Если вы являетесь поклонником «Непары» или просто любите качественную музыку, не упустите возможность стать частью этого незабываемого концерта. Убедитесь, что у вас есть билеты, ведь спрос на мероприятие высокий!

Приходите, чтобы насладиться атмосферой живого выступления и исполнением любимых хитов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 5000 ₽

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