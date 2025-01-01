Непара и Александр Шоуа. Все хиты

20 сентября в баре РукиВВерх! на Нижегородской, 2 состоится незабываемый концерт группы НЕПАРА и вокалиста Александра Шоуа. Эти артисты подарят зрителям свои самые популярные хиты, такие как «Плачь и смотри», «Другая причина», «Милая», «Бог тебя выдумал» и «Они знакомы давно». Эти песни знакомы многим и вызывают ностальгию у поколения, выросшего на них.
Концерт обещает быть живым и эмоциональным. Зрители смогут не только насладиться любимыми мелодиями, но и погрузиться в атмосферу уюта и искренности.
После выступления вас ждет Дискотека 90-х с ведущим, которая продлится до самого утра! Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Обратите внимание, что во время концерта обслуживание ограничено, а акции и скидки бара не действуют.
Не упустите шанс провести вечер в компании отличной музыки и танцев!