Непара и Александр Шоуа. Все хиты

Концерт группы НЕПАРА и Александра Шоуа в РукиВВерх!

20 сентября в баре РукиВВерх! на Нижегородской, 2 состоится незабываемый концерт группы НЕПАРА и вокалиста Александра Шоуа. Эти артисты подарят зрителям свои самые популярные хиты, такие как «Плачь и смотри», «Другая причина», «Милая», «Бог тебя выдумал» и «Они знакомы давно». Эти песни знакомы многим и вызывают ностальгию у поколения, выросшего на них.

Концерт обещает быть живым и эмоциональным. Зрители смогут не только насладиться любимыми мелодиями, но и погрузиться в атмосферу уюта и искренности.

Дискотека 90-х

После выступления вас ждет Дискотека 90-х с ведущим, которая продлится до самого утра! Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Обратите внимание, что во время концерта обслуживание ограничено, а акции и скидки бара не действуют.

Важная информация для гостей

Сбор гостей: с 18:00;

с 18:00; Начало концерта: 19:30;

19:30; Бронь стола: на время концерта - до 21:00.

Правила посещения

Вход: строго 18+;

строго 18+; Паспорт: может потребоваться, если вы выглядите моложе;

может потребоваться, если вы выглядите моложе; Дресс-код: нельзя в спортивных штанах;

нельзя в спортивных штанах; Алкоголь: мы можем отказать в посещении мероприятия, если вы находитесь в состоянии сильного опьянения.

Не упустите шанс провести вечер в компании отличной музыки и танцев!