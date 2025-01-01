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Непара и Александр Шоуа. Все хиты
Билеты от 2200₽
Киноафиша Непара и Александр Шоуа. Все хиты

Непара и Александр Шоуа. Все хиты

18+
Возраст 18+
Билеты от 2200₽

О концерте/спектакле

Концерт группы НЕПАРА и Александра Шоуа в РукиВВерх!

20 сентября в баре РукиВВерх! на Нижегородской, 2 состоится незабываемый концерт группы НЕПАРА и вокалиста Александра Шоуа. Эти артисты подарят зрителям свои самые популярные хиты, такие как «Плачь и смотри», «Другая причина», «Милая», «Бог тебя выдумал» и «Они знакомы давно». Эти песни знакомы многим и вызывают ностальгию у поколения, выросшего на них.

Концерт обещает быть живым и эмоциональным. Зрители смогут не только насладиться любимыми мелодиями, но и погрузиться в атмосферу уюта и искренности.

Дискотека 90-х

После выступления вас ждет Дискотека 90-х с ведущим, которая продлится до самого утра! Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Обратите внимание, что во время концерта обслуживание ограничено, а акции и скидки бара не действуют.

Важная информация для гостей

  • Сбор гостей: с 18:00;
  • Начало концерта: 19:30;
  • Бронь стола: на время концерта - до 21:00.

Правила посещения

  • Вход: строго 18+;
  • Паспорт: может потребоваться, если вы выглядите моложе;
  • Дресс-код: нельзя в спортивных штанах;
  • Алкоголь: мы можем отказать в посещении мероприятия, если вы находитесь в состоянии сильного опьянения.

Не упустите шанс провести вечер в компании отличной музыки и танцев!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Руки вверх! Москва, Нижегородская, 2, корп. 1, ТК «Нижегородский пассаж»
18:00 от 2200 ₽

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