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Непара и Александр Шоуа. Все хиты
Билеты от 2200₽
Киноафиша Непара и Александр Шоуа. Все хиты

Непара и Александр Шоуа. Все хиты

18+
Возраст 18+
Билеты от 2200₽

О концерте/спектакле

Концерт группы НЕПАРА и Александра Шоуа в Руки ВВерх!

15 августа в баре «Руки ВВерх!» на Тверской, 22 состоится концерт группы НЕПАРА и Александра Шоуа. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением известных хитов, которые трогают сердца зрителей. В репертуаре коллектива такие песни, как «Плачь и смотри», «Другая причина», «Милая», «Бог тебя выдумал», «Они знакомы давно» и многие другие, с которыми выросло не одно поколение.

Атмосфера вечера

На концерте вас ждет не только музыка, но и неповторимая атмосфера, в которой можно быть собой и наслаждаться вечером в кругу единомышленников. После выступления начнется Дискотека 90-х с ведущим, которая продлится до самого утра. Не упустите возможность окунуться в атмосферу ушедшей эпохи!

Важная информация для зрителей

  • Сбор гостей: с 18:00
  • Начало концерта: 19:30
  • Обслуживание: во время концерта ограничено, акции и скидки бара не действуют.
  • Возрастное ограничение: 18+. Пожалуйста, имейте при себе паспорт, если выглядите моложе.
  • Дресс-код: запрещены спортивные штаны. Администрация имеет право отказать в посещении мероприятия в состоянии сильного опьянения.

Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Мы ждем вас на незабываемом вечере!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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