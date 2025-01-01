Непара и Александр Шоуа. Все хиты

Концерт группы НЕПАРА и Александра Шоуа в Руки ВВерх!

15 августа в баре «Руки ВВерх!» на Тверской, 22 состоится концерт группы НЕПАРА и Александра Шоуа. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением известных хитов, которые трогают сердца зрителей. В репертуаре коллектива такие песни, как «Плачь и смотри», «Другая причина», «Милая», «Бог тебя выдумал», «Они знакомы давно» и многие другие, с которыми выросло не одно поколение.

Атмосфера вечера

На концерте вас ждет не только музыка, но и неповторимая атмосфера, в которой можно быть собой и наслаждаться вечером в кругу единомышленников. После выступления начнется Дискотека 90-х с ведущим, которая продлится до самого утра. Не упустите возможность окунуться в атмосферу ушедшей эпохи!

Важная информация для зрителей

Сбор гостей: с 18:00

с 18:00 Начало концерта: 19:30

19:30 Обслуживание: во время концерта ограничено, акции и скидки бара не действуют.

во время концерта ограничено, акции и скидки бара не действуют. Возрастное ограничение: 18+. Пожалуйста, имейте при себе паспорт, если выглядите моложе.

18+. Пожалуйста, имейте при себе паспорт, если выглядите моложе. Дресс-код: запрещены спортивные штаны. Администрация имеет право отказать в посещении мероприятия в состоянии сильного опьянения.

Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Мы ждем вас на незабываемом вечере!