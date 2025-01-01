Спектакль НЭП: Ночь, Есенин, Петроград

Иммерсивное шоу в Санкт-Петербурге: Погружение в атмосферу 1920-х

Впервые в Санкт-Петербурге пройдет иммерсивное шоу в атмосферном месте 1/2 of you — историческом пространстве, где когда-то собирались поэты Серебряного века. Это уникальное мероприятие позволит вам погрузиться в особую атмосферу Петрограда 1920-х — времени перемен, страстей и контрастов.

В дымных кабаках звучала новая музыка, поэты читали свои стихи, а за одним столиком могли встретиться чекист, коммерсант и влюбленный поэт. На один вечер вы станете гостем такого заведения и участником иммерсивного спектакля, где реальность сплетается с вымыслом, а прошлое оживает прямо у вас перед глазами.

Ваш проводник — Сергей Есенин

Вас будет сопровождать Сергей Есенин, человек, голос и душа той эпохи. Он поможет вам прочувствовать все нюансы времени, в котором жил и творил.

Что вас ждет?

Живые романсы и джаз в духе 20-х;

Поэзия Есенина, звучащая как откровение;

Интерактивные сцены с актерами, где зрители становятся частью действия;

Смех и слезы, любовь и страх, искусство и боль.

На одну ночь Петроград вернется, чтобы рассказать свою историю. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого приключения!