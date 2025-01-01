Спектакль НЭП: Ночь, Есенин, Петроград

Впервые в Санкт-Петербурге пройдет иммерсивное шоу в атмосферном месте 1/2 of you — историческом пространстве, где когда-то собирались поэты Серебряного века. Это уникальное мероприятие позволит вам погрузиться в особую атмосферу Петрограда 1920-х — времени перемен, страстей и контрастов.
В дымных кабаках звучала новая музыка, поэты читали свои стихи, а за одним столиком могли встретиться чекист, коммерсант и влюбленный поэт. На один вечер вы станете гостем такого заведения и участником иммерсивного спектакля, где реальность сплетается с вымыслом, а прошлое оживает прямо у вас перед глазами.
Вас будет сопровождать Сергей Есенин, человек, голос и душа той эпохи. Он поможет вам прочувствовать все нюансы времени, в котором жил и творил.
На одну ночь Петроград вернется, чтобы рассказать свою историю. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого приключения!