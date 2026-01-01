Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Неожиданный поворот
Киноафиша Неожиданный поворот

Неожиданный поворот

6+
Возраст 6+

О концерте

Неожиданный поворот: джаз для детей

Джаз-оркестр «Сибирский диксиленд» приготовил для юных зрителей настоящий сюрприз! В рамках цикла «Путешествие в мир музыки» они представят интерактивную программу, которая познакомит детей с магией джаза.

Творческая команда

В исполнении оркестра примут участие:

  • Андрей Соколов
  • Анна Бахтина
  • Михаил Семченко
  • Учащиеся ДМШ и ДШИ Новосибирска

Режиссером программы является Марина Куркулова, которая создаст уникальную атмосферу, способствующую развитию музыкального вкуса у детей.

Продолжительность и формат

Программа рассчитана на 1 час 20 минут, включая антракт, что позволит детям не только насладиться музыкой, но и отдохнуть в перерыве.

Что ждать от спектакля

Зрителей ждут незабываемые моменты вместе с прекрасными музыкальными произведениями в исполнении профессионалов. Это отличная возможность для детей узнать о джазе в игре и танце, что, несомненно, оставит яркие впечатления.

Не упустите шанс познакомить своих детей с удивительным миром джаза — приходите на выступление «Сибирского диксиленда»!

Купить билет на концерт Неожиданный поворот

Помощь с билетами
В других городах
Март
22 марта воскресенье
12:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32

В ближайшие дни

Dругой ветер
16+
Рок
Dругой ветер
1 марта в 19:00 Уздечка
от 1700 ₽
Юбилейный тур АнимациЯ 25: Константин Кулясов
16+
Рок Акустика
Юбилейный тур АнимациЯ 25: Константин Кулясов
2 апреля в 19:00 Дом RM
от 1800 ₽
Molly Fest. Glamour Tour 2025
16+
Поп Панк Фестиваль
Molly Fest. Glamour Tour 2025
20 марта в 20:00 Лофт-парк «Подземка»
от 1490 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше