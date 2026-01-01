Неожиданный поворот: джаз для детей

Джаз-оркестр «Сибирский диксиленд» приготовил для юных зрителей настоящий сюрприз! В рамках цикла «Путешествие в мир музыки» они представят интерактивную программу, которая познакомит детей с магией джаза.

Творческая команда

В исполнении оркестра примут участие:

Андрей Соколов

Анна Бахтина

Михаил Семченко

Учащиеся ДМШ и ДШИ Новосибирска

Режиссером программы является Марина Куркулова, которая создаст уникальную атмосферу, способствующую развитию музыкального вкуса у детей.

Продолжительность и формат

Программа рассчитана на 1 час 20 минут, включая антракт, что позволит детям не только насладиться музыкой, но и отдохнуть в перерыве.

Что ждать от спектакля

Зрителей ждут незабываемые моменты вместе с прекрасными музыкальными произведениями в исполнении профессионалов. Это отличная возможность для детей узнать о джазе в игре и танце, что, несомненно, оставит яркие впечатления.

Не упустите шанс познакомить своих детей с удивительным миром джаза — приходите на выступление «Сибирского диксиленда»!