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Постановка
Пермский ТЮЗ 12+
Возраст 12+

О спектакле

Премьера в Пермском ТЮЗе

Пермский ТЮЗ готовит премьеру спектакля по одноимённой пьесе, в центре которой — переписка между людьми, так и не достигшая своих адресатов. Это произведение обещает привлечь внимание зрителей, интересующихся человеческими чувствами и отношениями.

Режиссёр Анна Михайловна, известная своей работой над «Ромео и Джульетта», создаёт постановку, акцентируя внимание на эмоциональных переживаниях героев. В этом спектакле глубина драмы и тонкость человеческих связей раскрываются в каждой сцене.

Спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит глубокие драматические произведения и размышляет о философских аспектах жизни. Не упустите возможность увидеть этот важный театральный проект!

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