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Неосторожная актриса
Билеты от 1400₽
Киноафиша Неосторожная актриса

Спектакль Неосторожная актриса

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Елена Подкаминская в моноспектакле о судьбе актрисы

Знаменитая артистка театра и кино, звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская выступает в моноспектакле, посвященном судьбе актрисы. Важную роль в этом спектакле играет завораживающая музыка композитора Фаустаса Латенаса, создающая уникальную атмосферу и эмоциональные образы. Режиссёрская работа позволяет Елене Подкаминской демонстрировать богатство интонаций, оживляя героев, наслаждаться звучанием слова и импровизировать.

Творческий путь Елены Подкаминской

Актриса окончила Театральный институт имени Бориса Щукина, обучаясь на курсе Александра Ширвиндта. Известность к ней пришла после роли арт-директора ресторана Виктории Сергеевны в популярном телесериале «Кухня», а затем она снялась в фильме «Кухня в Париже» вместе с Венсаном Пересом. В фильмографии Подкаминской более 30 киноработ, включая «Я вернусь», «По ту сторону от войны», «Судьба по имени Фарман», «О чем говорят мужчины», «Любовь напрокат», «Научи меня жить» и другие.

Режиссёр Алексей Кузнецов

Спектакль поставлен заслуженным артистом России и заслуженным деятелем искусств Алексеем Кузнецовым, который известен своими актёрскими работами в спектаклях и кинофильмах, таких как «Зеленый огонек», «Крутой горизонт», «Отцы и дети», «Гончарный круг», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Змеелов» и «На углу у Патриарших». Кузнецов работал режиссёром и со-режиссёром вечеров в Доме Актёра и спектаклей Вахтанговского театра, включая постановки «Господа Глембаи», «Два часа в Париже с одним антрактом», «Последние луны», «Пристань». Он также был педагогом по работе с актёрами в спектакле «Евгений Онегин».

Музыкальный вклад Фаустаса Латенаса

Композитор Фаустас Латенас, постоянный соавтор Римаса Туминаса, известен своим умением создавать музыкальные фразы, которые задают настроение и интонацию спектакля. Его музыка, представленная в таких постановках, как «Ревизор», «Троил и Крессида», «Дядя Ваня», «Маскарад», «Пристань», «Евгений Онегин», «Улыбнись нам, Господи», «Минетти» и «Царь Эдип», способна взволновать или утешить зрителя, дать надежду героям или погасить ложные чаяния.

Режиссер
Алексей Кузнецов
В ролях
Елена Подкаминская

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
19:30 от 1400 ₽

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