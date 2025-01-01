Неоретро. Ладья

Музыкальный вечер в «16 Тонн»

В небольшом карельском городе Костомукша, среди живописных озёр и скал на границе с Финляндией, в эпоху позднего СССР была основана группа «Неоретро». Эта команда выделяется среди русского рока своей камерностью, вдохновлённой жанром кабаре-нуар, и минимализмом. Их музыкальный стиль пронизан влиянием академической музыки, а отголоски «движущихся музыкальных структур» Филиппа Гласса создают скрытый каркас многих их композиций.

По звучанию песни «Неоретро» близки к нью-вейву конца 70-х годов, но при этом они с легкостью увлекают слушателей в мир софисти-попа, используя саксофон и позднее – скрипку. Влияние Брайана Ферри чувствуется в каждой ноте. Неудивительно, что их альбом «Грубые удовольствия для тонких натур» часто становится частью подборок и статей, посвящённых новаторским формам в независимой музыке.

Группа «Ладья» в действии

На концерте в «16 Тонн» вместе с «Неоретро» выступит и экспериментальный проект «Ладья». Под руководством Евгении Резунковой, лидера культовой группы «Фивы», и Энеки Ивановой из Петербурга, проект исследует метафизическую сторону природы Ленинградской области. Музыка «Ладья» освещает последствия человеческого вмешательства в тонкое равновесие вокруг, приоткрывая тайны Ладожского озера и подготавливая слушателей к неизбежному возмездию от древних чудовищ, охраняющих болотный покой этих мест.

Не пропустите этот уникальный музыкальный вечер, который обещает быть насыщенным и многогранным, способным оставить глубокий след в эмоциях каждого слушателя.