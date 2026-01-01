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Neoполитанцы
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Спектакль Neoполитанцы

Спектакль по пьесе Эдуардо де Филиппо
Постановка
Буфф 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Итальянская комедия в театре «Буфф»

Экстравагантные решения из Неаполя

Чтобы справиться с материальными трудностями, жители одного из кварталов Неаполя решают прибегнуть к самому экстравагантному способу, который когда-либо был придуман. Этот уникальный замысел принадлежит Эдуардо де Филиппо — одному из самых ярких драматургов Италии.

Пьеса «Цилиндр»

Спектакль основан на пьесе «Цилиндр», которая является, возможно, самой необычной из 55 работ этого автора. Вопрос, который стоит перед нами: актуален ли этот способ решения материальных проблем в наши дни? Давайте вместе испытаем его на прочность!

Погружение в неаполитанскую атмосферу

Почувствуем себя неаполитанцами: нас ждет средиземноморский воздух, знакомые звуки итальянских песен и размышления над важнейшими вопросами. И эти вопросы не только для итальянцев, а для всех нас. Великий итальянский театр, как и всё искусство Италии, принадлежит миру.

Приходите в театр «Буфф», чтобы окунуться в атмосферу Неаполя и открыть для себя вечные темы, которые волнуют человечество!

Режиссер
Михаил Смирнов
В ролях
Ангелина Добровольская
Виктория Заболотная
Екатерина Конопацкая
Никита Крахмалев
Евгений Александров

Фотографии

Neoполитанцы Neoполитанцы Neoполитанцы Neoполитанцы Neoполитанцы Neoполитанцы Neoполитанцы Neoполитанцы Neoполитанцы Neoполитанцы Neoполитанцы Neoполитанцы Neoполитанцы Neoполитанцы Neoполитанцы
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