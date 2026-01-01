Итальянская комедия в театре «Буфф»

Экстравагантные решения из Неаполя

Чтобы справиться с материальными трудностями, жители одного из кварталов Неаполя решают прибегнуть к самому экстравагантному способу, который когда-либо был придуман. Этот уникальный замысел принадлежит Эдуардо де Филиппо — одному из самых ярких драматургов Италии.

Пьеса «Цилиндр»

Спектакль основан на пьесе «Цилиндр», которая является, возможно, самой необычной из 55 работ этого автора. Вопрос, который стоит перед нами: актуален ли этот способ решения материальных проблем в наши дни? Давайте вместе испытаем его на прочность!

Погружение в неаполитанскую атмосферу

Почувствуем себя неаполитанцами: нас ждет средиземноморский воздух, знакомые звуки итальянских песен и размышления над важнейшими вопросами. И эти вопросы не только для итальянцев, а для всех нас. Великий итальянский театр, как и всё искусство Италии, принадлежит миру.

Приходите в театр «Буфф», чтобы окунуться в атмосферу Неаполя и открыть для себя вечные темы, которые волнуют человечество!