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Неоклассика
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Неоклассика

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Летнее музыкальное путешествие: окунитесь в мир эмоций

Вы когда-нибудь наблюдали, как распускаются летние цветы? Или как солнечный луч пробивается сквозь листву, создавая волшебный узор на земле? Подобные моменты напоминают о том, как маленькие, едва заметные изменения могут привести к чему-то удивительному и прекрасному. Музыкальная неоклассика — это именно такое волшебство.

Мелодии, словно солнечные лучи, проникают в душу, наполняя её теплом и светом. Они переплетаются, создавая узоры, которые уносят вас в мир грёз и мечтаний. Летнее музыкальное путешествие — это уникальная возможность окунуться в атмосферу романтики и тепла.

Звучание великих композиторов

Погрузитесь в мир эмоций вместе с произведениями таких мастеров, как Людовико Эйнауди, Макс Рихтер и Ян Тирсен. Их музыка известна не только своей мелодичностью, но и способностью вызывать глубокие чувства и воспоминания.

Исполнители

На сцене выступит Камерный ансамбль, в состав которого входят:

  • Тимофеева Станислава — скрипка
  • Флерова Эльмира — скрипка
  • Кудзоева Роксана — альт
  • Ежова Татьяна — виолончель
  • Брянцев Станислав — контрабас
  • Мурзакова Елена — фортепиано

Каждый из исполнителей привнесет свою индивидуальность, создавая незабываемую атмосферу.

Не пропустите!

Не упустите шанс провести летний вечер в окружении музыки, которая подарит вам радость и вдохновение. Приходите насладиться магией звуков и откройте для себя новые грани музыкального искусства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 27 сентября
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
19:00 от 550 ₽

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