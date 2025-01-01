Неоклассика vs Классика: Рихтер и Эйнауди. Вечер при свечах в Коломенском

Приглашаем вас на уникальный концерт, который станет встречей двух музыкальных миров: вечной классики и неоклассики, вдохновленной современностью и кинематографом. На сцене прозвучат знаковые произведения разных эпох от трогательной лирики Франца Шуберта до величественных тем Макса Рихтера и завораживающих мелодий Людовико Эйнауди.
В рамках концерта для вас исполнятся головокружительные саундтреки к культовым фильмам, в том числе:
Обратите внимание: программа может быть изменена.
Концерт представит трио «Auspicia», состоящее из лауреатов международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).
Место проведения — Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.
Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.