Неоклассика vs Классика: Рихтер и Эйнауди. Вечер при свечах в Коломенском
6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Концерт классики и неоклассики в Коломенском

Приглашаем вас на уникальный концерт, который станет встречей двух музыкальных миров: вечной классики и неоклассики, вдохновленной современностью и кинематографом. На сцене прозвучат знаковые произведения разных эпох от трогательной лирики Франца Шуберта до величественных тем Макса Рихтера и завораживающих мелодий Людовико Эйнауди.

Программа концерта

В рамках концерта для вас исполнятся головокружительные саундтреки к культовым фильмам, в том числе:

  • Ф. Шуберт. Фортепианное трио №2, Andante con moto
  • Л. Эйнауди. Experience
  • М. Рихтер. Mercy
  • М. Рихтер. November
  • М. Рихтер. «On the Nature of Daylight» из к/ф «Остров проклятых»
  • Л. Эйнауди. Una Mattina из к/ф «1 + 1»
  • Л. Эйнауди. I Giorni
  • С. Прокофьев – М. Фихтенгольц. Вальс из балета «Золушка»
  • А. Петров. Вальс из к/ф «Берегись автомобиля»
  • The Beatles. Because
  • Р. Ловланд. Song from a Secret Garden
  • К. Алексеев. Регтайм до мажор

Обратите внимание: программа может быть изменена.

Исполнители

Концерт представит трио «Auspicia», состоящее из лауреатов международных конкурсов:

  • Константин Алексеев — солист Московской Государственной Академической Филармонии (фортепиано)
  • Мария Хомская (скрипка)
  • Ульяна Серебрякова (виолончель)

Продолжительность и место проведения

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Место проведения — Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

11 октября
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
17:00 от 800 ₽

