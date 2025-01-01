Неоклассика vs Классика: Рихтер и Эйнауди. Вечер при свечах в Коломенском

Концерт классики и неоклассики в Коломенском

Приглашаем вас на уникальный концерт, который станет встречей двух музыкальных миров: вечной классики и неоклассики, вдохновленной современностью и кинематографом. На сцене прозвучат знаковые произведения разных эпох от трогательной лирики Франца Шуберта до величественных тем Макса Рихтера и завораживающих мелодий Людовико Эйнауди.

Программа концерта

В рамках концерта для вас исполнятся головокружительные саундтреки к культовым фильмам, в том числе:

Ф. Шуберт. Фортепианное трио №2, Andante con moto

Л. Эйнауди. Experience

М. Рихтер. Mercy

М. Рихтер. November

М. Рихтер. «On the Nature of Daylight» из к/ф «Остров проклятых»

Л. Эйнауди. Una Mattina из к/ф «1 + 1»

Л. Эйнауди. I Giorni

С. Прокофьев – М. Фихтенгольц. Вальс из балета «Золушка»

А. Петров. Вальс из к/ф «Берегись автомобиля»

The Beatles. Because

Р. Ловланд. Song from a Secret Garden

К. Алексеев. Регтайм до мажор

Обратите внимание: программа может быть изменена.

Исполнители

Концерт представит трио «Auspicia», состоящее из лауреатов международных конкурсов:

Константин Алексеев — солист Московской Государственной Академической Филармонии (фортепиано)

Мария Хомская (скрипка)

Ульяна Серебрякова (виолончель)

Продолжительность и место проведения

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Место проведения — Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.