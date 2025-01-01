Неоклассика в ночи: Эйнауди, Циммер, Рихтер в особняке Серебрякова

Ночной концерт в «Особняке Серебрякова»

Дом искусств «Особняк Серебрякова» — жемчужина Петербурга с дворцовыми интерьерами XIX века — приглашает вас на особенный концерт в ночи. В уютной атмосфере, где полумрак освещают мерцающие свечи, виртуозные музыканты квартета VIRTUOSI исполнят шедевры неоклассики.

Программа вечера

Представьте себе затемненный зал, где звучат проникновенные мелодии современных композиторов, завоевавших сердца миллионов слушателей. В репертуаре концерта — произведения таких мастеров, как:

Людовико Эйнауди

Ханс Циммер

Ян Тирсен

Эти композиторы известны своими головокружительными симфоническими партиями и завораживающими мелодиями. Их творчество стало неотъемлемой частью современного кинематографа, и без их музыки трудно представить многие культовые фильмы.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Билеты доступны в трех категориях с свободной рассадкой:

Категория VIP: 1-ый ряд.

1-ый ряд. Категория A: 2-й и 3-й ряды.

2-й и 3-й ряды. Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала мероприятия. Концерт предназначен для зрителей старше 12 лет.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в одном из самых изысканных мест Петербурга!