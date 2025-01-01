Неоклассика в ночи: Эйнауди, Циммер, Рихтер в особняке Серебрякова

Дом искусств «Особняк Серебрякова» — жемчужина Петербурга с дворцовыми интерьерами XIX века — приглашает вас на особенный концерт в ночи. В уютной атмосфере, где полумрак освещают мерцающие свечи, виртуозные музыканты квартета VIRTUOSI исполнят шедевры неоклассики.
Представьте себе затемненный зал, где звучат проникновенные мелодии современных композиторов, завоевавших сердца миллионов слушателей. В репертуаре концерта — произведения таких мастеров, как:
Эти композиторы известны своими головокружительными симфоническими партиями и завораживающими мелодиями. Их творчество стало неотъемлемой частью современного кинематографа, и без их музыки трудно представить многие культовые фильмы.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
Билеты доступны в трех категориях с свободной рассадкой:
Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала мероприятия. Концерт предназначен для зрителей старше 12 лет.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в одном из самых изысканных мест Петербурга!