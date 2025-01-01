Неоклассика при свечах – концерт с чарующими произведениями Людовико Эйнауди и Ханса Циммера – абсолютных гениев современной музыки. Их музыкальные произведения из художественных фильмов открывают зрителям целую вселенную эмоций и мыслей. В зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя прозвучат 20 главных хитов композиторов, которые погрузят зрителей в атмосферу космической красоты звучания современной классики под имитацией звездного неба в концерте при свечах. Людовико Эйнауди – знаменитый итальянский композитор и пианист, один из самых выдающихся представителей современной классической музыки и автор саундтреков к таким популярным фильмам, как: «1+1», «Чёрный лебедь», «Это – Англия», «Земля Кочевников» и многим другим. Проникновенная музыка композитора стала неотъемлемой частью сюжета знаменитого французского фильма «1+1» и навсегда влюбила зрителей в его творчество. Атмосферные саундтреки Эйнауди дополнили глубокий смысл кинокартины и сыграли важную роль в мировом признании французского кино. Саундтреки Ханса Циммера отличаются своей способностью передавать глубокие эмоции и атмосферу фильмов, к которым они написаны. Например, в «Короле льве» Циммер использовал элементы традиционной южноафриканской музыки, чтобы подчеркнуть сложность и глубину истории о потере и обретении, в «Гладиаторе» он объединил ближневосточные мотивы с эпическими оркестровыми аранжировками, создавая уникальный звуковой ландшафт, в «Интерстеллар» музыка подчёркивает необъятность космоса, используя минималистичный подход и органический инструмент. Великие произведения современных классиков исполнит виртуозный Государственный Кремлевский оркестр, место за дирижерским пультом займет заслуженный артист России – Игорь Шевернев. Легендарные партии из вселенной произведений Людовико Эйнауди и Ханса Циммера исполнят выдающиеся мастера вокального искусства Софья Онопченко, Андрей Бирин и автор проекта – Вера Кононова, уникальное лирико-драматическое сопрано. Софья Онопченко – звезда главного вокального проекта «Голос», ученица Александра Градского, лауреат международных конкурсов, солистка театра «Градский Холл». Андрей Бирин – мировая звезда мюзикла, исполнителей ведущих ролей в мюзиклах «Бал вапиров», «Монте-Кристо», «Анна Каренина», «Граф Орлов». Вас ждет уникальный концерт неоклассики при свечах в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя, приходите, будет потрясающе!