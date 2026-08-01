Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Неоклассика при свечах. Оркестр Империал
Киноафиша Неоклассика при свечах. Оркестр Империал

Неоклассика при свечах. Оркестр Империал

6+
Возраст 6+

О концерте

Вечер неоклассической музыки при свечах в Санкт-Петербурге

В программе звучат саундтреки к фильмам «Амели», «1+1», «Остров проклятых», «Реквием по мечте» и другие инструментальные композиции. Каждая мелодия наполнена эмоциональной глубиной и выразительностью, что особенно ощутимо благодаря уютной атмосфере зала, который освещается мерцанием свечей.

Этот вечер станет идеальным выбором для тех, кто ищет эмоциональную тишину и ценит глубину музыкальных переживаний. Музыка, представленная Оркестром Империал, способна создать интимное пространство, где можно остаться наедине с собой или поделиться моментом с близким человеком.

Музыка, которую стоит услышать

Эмоции: вселенная неоклассики — это не просто концерт. Это уникальная встреча с искусством, где каждый найдет свою историю. Нежные мелодии создадут атмосферу, способствующую откровенным разговором без слов, ведь музыка становится языком, способным объединить душа и чувства.

Не упустите возможность насладиться вечером, который подарит вам эстетическое наслаждение и поможет отвлечься от суеты повседневной жизни.

Купить билет на концерт Неоклассика при свечах. Оркестр Империал

Помощь с билетами
В других городах
Август
Октябрь
22 августа суббота
19:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 1600 ₽
4 октября воскресенье
19:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях при свечах
6+
Рок Неоклассика

Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях при свечах

15 августа в 20:30 Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского (Голландская реформатская церковь)
от 1600 ₽
Нокту
16+
Хип-хоп

Нокту

19 декабря в 20:00 Ласточка
от 1700 ₽
Час музыки
6+
Классическая музыка

Час музыки

20 сентября в 16:00 Дворец Белосельских-Белозерских
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше