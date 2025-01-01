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Неоклассика и танго в соборе при свечах. Саундтреки из фильмов XX-XXI веков для органа, скрипки и виолончели
Билеты от 1000₽
Киноафиша Неоклассика и танго в соборе при свечах. Саундтреки из фильмов XX-XXI веков для органа, скрипки и виолончели

Неоклассика и танго в соборе при свечах. Саундтреки из фильмов XX-XXI веков для органа, скрипки и виолончели

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер под сводами собора

Под мерцанием свечей в уютной атмосфере собора зрители смогут насладиться уникальным звучанием трех инструментов: скрипки, органа и виолончели. В программе вечера соединяются изысканная неоклассика, культовые темы из кино и чувственное аргентинское танго.

Программа вечера

Первая часть концерта будет посвящена музыке XX–XXI веков, созданной на стыке академической традиции и кинематографа. Зрители услышат произведения таких выдающихся композиторов, как:

  • Энио Морриконе
  • Нино Рота
  • Генри Манчини
  • Ян Тьерсен
  • Джон Уильямс
  • Джеймс Хорнер
  • Клаус Бадельт

Эти произведения давно вышли за рамки саундтреков и заняли достойное место в концертной практике.

Танго: страсть и философия

Во второй части программы зрители погрузятся в мир танго — страстного, тонкого и философского. Будут исполнены классические композиции, такие как:

  • «La Cumparsita»
  • «El Choclo»
  • «Jealousie»

Кроме того, слушатели смогут насладиться экспрессивностью произведений Астора Пьяццоллы, включая:

  • «История танго»
  • «Libertango»
  • «Каштановое и голубое»

Эти композиции перенесут зрителей в шумные кафе 60-х годов XX века, раскрывая многообразие жанра — от резкого танца до задумчивого диалога душ.

Исполнители

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов:

  • Марина Шиганова (скрипка)
  • Андрей Шейко (орган)
  • Илья Самсонов (виолончель)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта), возможны изменения в программе. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
19:00 от 1000 ₽

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