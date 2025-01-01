Неоклассика и танго в соборе при свечах. Саундтреки из фильмов XX-XXI веков для органа, скрипки и виолончели

Музыкальный вечер под сводами собора

Под мерцанием свечей в уютной атмосфере собора зрители смогут насладиться уникальным звучанием трех инструментов: скрипки, органа и виолончели. В программе вечера соединяются изысканная неоклассика, культовые темы из кино и чувственное аргентинское танго.

Программа вечера

Первая часть концерта будет посвящена музыке XX–XXI веков, созданной на стыке академической традиции и кинематографа. Зрители услышат произведения таких выдающихся композиторов, как:

Энио Морриконе

Нино Рота

Генри Манчини

Ян Тьерсен

Джон Уильямс

Джеймс Хорнер

Клаус Бадельт

Эти произведения давно вышли за рамки саундтреков и заняли достойное место в концертной практике.

Танго: страсть и философия

Во второй части программы зрители погрузятся в мир танго — страстного, тонкого и философского. Будут исполнены классические композиции, такие как:

«La Cumparsita»

«El Choclo»

«Jealousie»

Кроме того, слушатели смогут насладиться экспрессивностью произведений Астора Пьяццоллы, включая:

«История танго»

«Libertango»

«Каштановое и голубое»

Эти композиции перенесут зрителей в шумные кафе 60-х годов XX века, раскрывая многообразие жанра — от резкого танца до задумчивого диалога душ.

Исполнители

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов:

Марина Шиганова (скрипка)

Андрей Шейко (орган)

Илья Самсонов (виолончель)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта), возможны изменения в программе. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.