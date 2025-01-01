Неоклассика и рок-хиты

Приглашаем вас на выдающийся концерт, в котором выступит заслуженный артист Республики Абхазия, солист Абхазской государственной филармонии имени Р. Д. Гумба, лауреат премии «Органист года — 2022» Лука Гаделия. Этот талантливый музыкант готов подарить зрителям неповторимые музыкальные впечатления, погружая их в мир звуков и эмоций.
В программе запланированы произведения грандиозных композиторов и популярных исполнителей:
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Лука Гаделия, обладая уникальным стилем исполнения, способен передать самые глубокие чувства через музыку. Его выступления всегда выделяются выразительностью и энергией, что делает каждый концерт поистине незабываемым. Не упустите возможность стать частью этого музыкального волшебства!
Мы ждем вас на концерте, где классическая музыка встретится с современными мелодиями, создавая потрясающий звуковой космос.