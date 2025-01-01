Меню
Неоклассика и рок-хиты
Неоклассика и рок-хиты

Неоклассика и рок-хиты

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка и волшебство: Концерт с Лукой Гаделией

Приглашаем вас на выдающийся концерт, в котором выступит заслуженный артист Республики Абхазия, солист Абхазской государственной филармонии имени Р. Д. Гумба, лауреат премии «Органист года — 2022» Лука Гаделия. Этот талантливый музыкант готов подарить зрителям неповторимые музыкальные впечатления, погружая их в мир звуков и эмоций.

Программа концерта

В программе запланированы произведения грандиозных композиторов и популярных исполнителей:

  • Людовико Эйнауди — "Fly", "Experience"
  • Филип Гласс — "Безумный порыв", Этюд соль-минор
  • Ханс Циммер — "Начало", "Интерстеллар", "Парфюмер"
  • Макс Рихтер — "Ноябрь", "Колыбельная"
  • Queen — "Богемская рапсодия"
  • Deep Purple — "Дым над водой"
  • Pink Floyd — "Эра Амено"
  • Europe — "The Final Countdown"
  • AC/DC
  • Scorpions

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Интересные факты

Лука Гаделия, обладая уникальным стилем исполнения, способен передать самые глубокие чувства через музыку. Его выступления всегда выделяются выразительностью и энергией, что делает каждый концерт поистине незабываемым. Не упустите возможность стать частью этого музыкального волшебства!

Мы ждем вас на концерте, где классическая музыка встретится с современными мелодиями, создавая потрясающий звуковой космос.

Условные обозначения Помощь с билетами
В других городах

Пермь, 27 декабря
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 1000 ₽

