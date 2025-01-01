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Неоклассика. Эйнауди, Циммер, Рихтер, Йоханнссон. Орган, маримба, вибрафон
Билеты от 1000₽
Киноафиша Неоклассика. Эйнауди, Циммер, Рихтер, Йоханнссон. Орган, маримба, вибрафон

Неоклассика. Эйнауди, Циммер, Рихтер, Йоханнссон. Орган, маримба, вибрафон

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка, которая объединяет: вечер произведений современных композиторов

Сегодня в нашем театре прозвучат произведения четырех выдающихся современных композиторов: исландец Йохан Йоханнссон, американец Ханс Циммер, британец немецкого происхождения Макс Рихтер и итальянец Людовико Эйнауди. Несмотря на различия в культурной среде, их объединяет много общего.

Значимые фигуры музыкального мира

Каждый из этих композиторов по праву считается одним из самых известных в своей стране. Это утверждение можно встретить во множестве статей, посвящённых их творчеству. Интересно, что большинство из них заинтересовались музыкой ещё в детстве, но ни один не получил классического музыкального образования в привычном понимании. Тем не менее, их страсть к музыке привела к тому, что она стала их профессией.

Влияние традиций и современность

Все композиторы испытали влияние традиционных академических жанров, а также изучали современные музыкальные течения, включая электронную музыку. В результате они выработали собственный стиль, основа которого — минимализм. Этот подход к композиции позволяет им создавать запоминающуюся музыку, которая находит отклик у широкой аудитории.

Признание и популярность

Каждый из этих композиторов добился заслуженного признания как среди коллег, так и среди критиков. Их музыка пользуется неизменным успехом, и немалую часть аудитории составляют киноманы, ценящие оригинальные звуковые решения в кино.

Не упустите возможность насладиться произведениями этих талантливых композиторов в нашем театре уже сегодня!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
20:30 от 1000 ₽

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