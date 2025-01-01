Меню
Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха
Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха

Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт неоклассики Дениса Стельмаха

Денис Стельмах — молодой пианист и композитор из Архангельска, чей музыкальный талант пленяет сердца слушателей по всему миру на протяжении десяти лет. Его творчество отличается искренностью и простотой, придавая музыке особую глубину и красоту.

Композиции Дениса Стельмаха являются отличным образцом эмбиентно-фортепианного звучания. Каждая из них — это яркий рассказ о чувствах и переживаниях композитора. Музыка вызывает ностальгические образы, погружая слушателя в воспоминания о беззаботном детстве и страстной юности. В его произведениях легко почувствовать грусть и лирику, а также свободу и чистоту звука.

Музыка без слов

Композиции Стельмаха представляют собой глубоко эмоциональные истории, наполненные смыслом и напоминаниями о ярких моментах жизни. Эти музыкальные произведения погружают в мир чувств и ассоциаций, позволяя каждому слушателю интерпретировать их по-своему.

Слушая лучшее

Приходите на концерт, чтобы насладиться уникальной атмосферой, созданной музыкой Дениса. Его творчество вдохновляет, наполняя каждое мгновение светом и надеждой на лучшее.

Купить билет на концерт Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха

Ноябрь
Декабрь
2 ноября воскресенье
19:00
Концертный зал Новосибирской специальной музыкальной школы Новосибирск, Комсомольский просп., 20
от 1200 ₽
16 ноября воскресенье
19:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 1000 ₽
21 декабря воскресенье
19:00
КЦ им. Пушкина Казань, Карла Маркса, 26
от 1200 ₽

Фотографии

Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха

