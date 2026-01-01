Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха в Санкт-Петербурге
Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха в Санкт-Петербурге

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Дениса Стельмаха в Яани Кирик

Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха — это уникальная возможность услышать лучшие произведения молодого пианиста и композитора из Архангельска. Его работы в жанрах классического кроссовера и саундтрека уже завоевали сердца зрителей по всему миру.

Творчество Дениса Стельмаха

На протяжении десяти лет Денис Стельмах радует любителей музыки своей искренностью. Его композиции олицетворяют честные и глубокие эмоции, вызывая яркие ностальгические образы. Каждый звук, каждая нота проникают в душу и погружают в атмосферу, где можно прогуляться по забытому детству и насыщенной юности.

Атмосфера концерта

Концерт обещает быть не только музыкальным событием, но и настоящим переживанием. Лиричные, свободные и глубокие композиции Стельмаха погружают слушателей в мир чувств и переживаний композитора. Безсловесная музыка наполняет пространство глубоким смыслом и создает образы, которые оставляют яркий след в памяти.

Это событие будет особенно интересно любителям инструментальной и классической музыки. Не упустите шанс стать частью вечера, который оставит светлый след в вашем сердце.

Купить билет на концерт Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха в Санкт-Петербурге

Помощь с билетами
В других городах
Май
24 мая воскресенье
19:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 950 ₽

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше