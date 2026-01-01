Оповещения от Киноафиши
Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха в Новосибирске
Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха в Новосибирске

Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха в Новосибирске

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О концерте

Необычный концерт композитора Дениса Стельмаха

Концерт классической музыки, на котором прозвучат произведения талантливого композитора Дениса Стельмаха, вновь состоится в Новосибирске. Это уникальная возможность оценить творчество молодого пианиста, получившего признание на международных конкурсах.

О композиторе

Денис Стельмах — композитор и пианист из Архангельска, который уже на протяжении десяти лет пленяет сердца слушателей по всему миру. Его музыка отличается искренностью и простотой, что делает каждую композицию по-настоящему запоминающейся.

О музыке

Творения Стельмаха имеют честный и широкий звуковой диапазон. Грустные и лиричные, они создают ассоциации и затрагивают глубокие чувства. Каждая работа — это история о переживаниях композитора, заключенная в изящную эмбиентно-фортепианную оболочку. Благодаря этому, музыка навевает яркие ностальгические образы о беззаботном детстве и прекрасной юности, наполняя сердце ощущением чего-то подлинно удивительного.

Почему стоит посетить концерт?

Этот концерт — это не просто возможность услышать новые произведения классической музыки, но и шанс стать частью незабываемой атмосферы живого звучания инструментов. Музыка Дениса Стельмаха обязательно оставит незабываемые впечатления.

Кому будет интересно?

Концерт будет интересен как любителям классической музыки, так и тем, кто увлекается современным искусством. Не упустите шанс познакомиться с новыми гранями музыкального творчества!

Купить билет на концерт Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха в Новосибирске

Апрель
Май
Июнь
19 апреля воскресенье
19:00
Башкирская филармония им. Хусаина Ахметова Уфа, Гоголя, 58
от 1500 ₽
23 апреля четверг
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 1500 ₽
26 апреля воскресенье
19:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 1000 ₽
1 мая пятница
19:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
от 1000 ₽
3 мая воскресенье
19:00
Концертный зал Новосибирской специальной музыкальной школы Новосибирск, Комсомольский просп., 20
от 1200 ₽
16 мая суббота
19:00
Хоровой колледж им. Сивухина Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 4
от 1500 ₽
17 мая воскресенье
19:00
КЦ им. Пушкина Казань, Карла Маркса, 26
от 1200 ₽
3 июня среда
18:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
19:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 1500 ₽
4 июня четверг
19:00
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
от 1500 ₽
19 июня пятница
19:00
Донская публичная библиотека Ростов-на-Дону, Пушкинская, 175а
от 1700 ₽

