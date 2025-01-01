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Неодновременность
Билеты от 5900₽
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Спектакль Неодновременность

18+
Возраст 18+
Билеты от 5900₽

О концерте/спектакле

Иммерсивный спектакль о времени, реальности и смысле жизни

«Неодновременность» — это уникальный иммерсивный спектакль, который погружает 12 зрителей в мир, где переплетаются прошлое и настоящее, вымысел и реальность, страх и любовь. В этой истории время — нечто относительное: оно может замедляться, исчезать и остановливаться, а абсолютные «здесь» и «сейчас» теряют свой смысл.

Погоня за лучшим будущим и утрата прошлого
Главный герой спектакля так стремится к лучшему будущему, что теряет своё прошлое, и теперь в его душе царит пустота. Зрителям предстоит оказаться в этой пустоте и попытаться понять, что на самом деле имеет значение в нашей жизни.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Програнство «Зеркало.Life» Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
18:00 от 5900 ₽ 19:00 от 5900 ₽ 20:15 от 5900 ₽ 21:15 от 5900 ₽

Фотографии

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