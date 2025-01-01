Спектакль Неодновременность

Иммерсивный спектакль о времени, реальности и смысле жизни

«Неодновременность» — это уникальный иммерсивный спектакль, который погружает 12 зрителей в мир, где переплетаются прошлое и настоящее, вымысел и реальность, страх и любовь. В этой истории время — нечто относительное: оно может замедляться, исчезать и остановливаться, а абсолютные «здесь» и «сейчас» теряют свой смысл.

Погоня за лучшим будущим и утрата прошлого

Главный герой спектакля так стремится к лучшему будущему, что теряет своё прошлое, и теперь в его душе царит пустота. Зрителям предстоит оказаться в этой пустоте и попытаться понять, что на самом деле имеет значение в нашей жизни.