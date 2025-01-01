Спектакль Необыкновенный подарок Деда Мороза

Русская Ёлка для всей семьи в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на традиционную новогоднюю Ёлку в уютном зале Театра-ресторана Чаплин-Холл.

Встреча с волшебством

За 30 минут до начала представления гостей встречают сказочные персонажи. Они создают праздничное настроение и приглашают вас отправиться в мир сказки!

Сюжет спектакля

На сцене вас ждет сказочное музыкальное представление «Необыкновенный подарок Деда Мороза». Главный зимний волшебник, Дедушка Мороз, и его помощники готовятся к встрече Нового года. Но другие волшебные персонажи тоже хотят отпраздновать праздник - и они похищают Снегурочку и волшебный пазл Деда Мороза! Что же делать? Неужели Новый год не состоится?

На помощь приходит юный Конь Огонь — Жеребёнок Егорка, который берется за дело. Вместе с ним, молодые зрители ожидают настоящие приключения: они должны перехитрить обманщика Чёртика, победить Кощея, коварную Бабу Ягу и разгадать заклятие злой волшебницы Крейтервейс, чтобы освободить Снегурочку.

Интерактивность и участие

Все юные зрители и их родители становятся полноправными участниками действия. Каждый почувствует себя настоящим героем, помогая спасти Новый год!

Персонажи спектакля

В спектакле выступают:

Дед Мороз

Снегурочка

Жеребёнок Егорка (символ года)

Баба Яга

Кощей Бессмертный

Чёртик

Колдунья Крейтервейс

После спектакля

По окончании представления — традиционные новогодние игры и танцы. Дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой ждёт вас на танцполе Чаплин-Холла.

Каждому ребенку будет вручён подарок от зимнего волшебника и его внучки прямо со сцены!

О Театре-ресторане «Чаплин-Холл»

Театр-Ресторан «Чаплин-Холл» расположен на Пироговской набережной, дом 5/2, прямо напротив крейсера «Аврора» в здании отеля «Санкт-Петербург». Добраться до него можно пешком от станции метро Площадь Ленина или Горьковская.

Уютный зал на 120 мест с авторскими интерьерами и праздничной атмосферой. Современное техническое оснащение сцены, гардероб и туалетные комнаты. Бар работает в течение всего мероприятия.

Благодаря небольшому количеству мест каждый ребенок получит максимум внимания от героев спектакля.

Важная информация для зрителей

Все билеты входные, без указания места. Персонал рассаживает гостей. Передние ряды предназначены для детей, но они могут также сесть рядом с родителями. Зал камерный, а сцена высоко, поэтому отлично видно и слышно с любого места.

Программа рассчитана на ребят дошкольного (с 4-х лет) и младшего школьного возраста и их родителей. Дети до 3-х лет могут посетить мероприятие бесплатно, при условии, что не занимают отдельного места. Рекомендуем родителю приобрести билет с подарком, чтобы ребенок тоже мог его получить.