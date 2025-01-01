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Необыкновенный побег игрушек
Билеты от 500₽
Киноафиша Необыкновенный побег игрушек

Спектакль Необыкновенный побег игрушек

Постановка
Театр Российской Армии 6+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Новогодняя сказка о приключениях и доброте

Маленький Сережа и его мечта

Сережа — бедный мальчик, чья семья едва сводит концы с концами. В этом году, как и всегда, его мама не может позволить себе купить ему подарки, так как задолжала деньги за игрушки. Но одна игрушка — «Голубая стрела», игрушечный поезд, выставленный в витрине магазина Клеопатры Львовны, не дает мальчику покоя. Эта игрушка становится символом мечты и надежды для Сережи.

Герои игрушек: побег ради доброты

Проникшись сочувствием к мальчику, игрушки магазина решают сделать невозможное — устроить побег, чтобы подарить Сережке хотя бы частичку счастья в этот Новый год. Это акт доброты становится катализатором для целой цепочки событий.

Погоня и неожиданные повороты

Клеопатра Львовна и её служанка Тереза убеждены, что магазин был ограблен, и начинают погоню за «похитителями». Однако на пути Сережи появляется новая опасность: он оказывается в руках настоящих грабителей. История превращается в забавное и захватывающее приключение, полное неожиданных поворотов, где игрушки становятся не просто подарками, а героями, готовыми бороться за справедливость.

Режиссер
Андрей Бадулин
В ролях
Инна Серпокрыл
Андрей Кочинов
Тимур Еремеев
Илья Баранов
Андрей Новиков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
12:00 от 500 ₽

Фотографии

Необыкновенный побег игрушек Необыкновенный побег игрушек Необыкновенный побег игрушек Необыкновенный побег игрушек Необыкновенный побег игрушек Необыкновенный побег игрушек Необыкновенный побег игрушек Необыкновенный побег игрушек Необыкновенный побег игрушек

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