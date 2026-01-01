Спектакль Необыкновенные елки

Новогоднее иммерсивное театральное представление «Необыкновенные Ёлки»

Мы приглашаем вас на уникальное новогоднее иммерсивное театральное представление «Необыкновенные Ёлки», которое пройдет в обновленном Нижегородском планетарии. Это событие станет незабываемым не только для детей, но и для взрослых, ведь в каждом из нас живет ребенок, который иногда забывает о чудесах.

Философская сказка о дружбе и любви

«Необыкновенные Ёлки» — это новая интерпретация философской сказки «Маленький принц». Представление перенесет зрителей в мир волшебства, бесконечных звезд и планет. Путешествуя по звездным мирам, гости встретят любимых героев и вспомнят важные истины о дружбе, любви и чудесах, которые можно найти в самом себе.

Программа мероприятия

Программа продлится 2 часа и включает в себя:

Общение с волшебными персонажами;

Захватывающую прогулку по планетарию;

Интерактивное знакомство с космосом.

Основная часть мероприятия — иммерсивный спектакль в Большом звездном зале — займет 50–60 минут. В завершение вас ждет вручение новогодних подарков (приобретаются отдельно).

Завораживающее шоу

Во время представления вы станете свидетелями полнокупольной проекции, эффектного светового оформления, мерцающего серпантина, искрящихся фонтанов, сказочного самолета и разноцветных шаров-планет! В главных ролях выступят известные артисты Павел Алёхин (Санкт-Петербург, Нижний Новгород) и Евгений Чумак (Санкт-Петербург), а также талантливые исполнители из крупнейшего нижегородского шоу-проекта SoulShow.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу новогоднего волшебства и открыть для себя мир «Необыкновенных Ёлок»!