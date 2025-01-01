Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Необыкновенная история Ангелино Браун
Билеты от 500₽
Киноафиша Необыкновенная история Ангелино Браун

Спектакль Необыкновенная история Ангелино Браун

6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Приключения Ангелино Брауна: история, полная чудес

Представляем вашему вниманию спектакль, который станет настоящим подарком для зрителей всех возрастов. Это смешная и добрая история, созданная по мотивам повести Д. Алмонда «Ангелино Браун». В ней поднимаются важные темы веры, дружбы и открытий.

Сюжет

Что делать, если вы перестали верить в чудо и ничего хорошего больше не ждете? Все меняется, когда в вашей жизни появляется настоящий АНГЕЛ, даже самый маленький – в кармане! Эта встреча наполняет жизнь счастьем, радостью и светом.

На сцене встретятся различные персонажи: школьники, строгие учителя, полицейские и гангстеры, каждый из которых сталкивается с маленьким Ангелино. И по мере развития событий меняется не только их жизнь, но и сам Ангелино.

О спектакле

Создатели уверены, что история о добре, любви и вере в людей будет интересна как детям, так и взрослым. Невероятные и трогательные события, происходящие на сцене, заставят зрителей испытать целый спектр эмоций.

Не упустите возможность погрузиться в мир чудес и волшебства вместе с Ангелино Брауном. Этот спектакль – отличный способ напомнить себе и окружающим, что чудеса случаются даже в самых обычных обстоятельствах.

Купить билет на спектакль Необыкновенная история Ангелино Браун

Помощь с билетами
Октябрь
24 октября пятница
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 500 ₽

В ближайшие дни

Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
19 ноября в 19:45 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4600 ₽
Слухи
12+
Комедия
Слухи
12 декабря в 19:00 La'Театр
от 3000 ₽
451 по Фаренгейту
16+
Драма
451 по Фаренгейту
11 октября в 19:00 Et Cetera Александра Калягина
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше