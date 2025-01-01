Меню
Необычный стендап
Необычный стендап

18+
Необычный стендап: вечер, который запомнится!

Приглашаем вас на уникальный концерт «Необычный стендап», где ведущие комики представят свои оригинальные номера с нестандартным подходом к комедии. Этот вечер станет настоящим открытием для всех любителей юмора!

Что вас ждет?

На сцене будет происходить все, что угодно: от зажигательной пантомимы до музыкальных этюдов. Каждый номер — это маленький спектакль, который подарит вам массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

Формат мероприятия

Рассадка в зале осуществляется менеджером, по 2-3 человека за столик. Это создает уютную атмосферу и позволяет зрителям насладиться выступлениями в комфортной обстановке.

Полезная информация

Рекомендуем приходить за 30 минут до начала мероприятия, чтобы занять места ближе к сцене и получить максимальное удовольствие от выступлений. Не упустите шанс стать частью этого необычного вечера!

В других городах

Воронеж, 31 августа
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39
20:00 от 500 ₽

