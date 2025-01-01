Уникальная интерактивная экскурсия в Нижнем Новгороде

В современном мире общения без слов становится всё более актуальным. Как передать свои мысли и чувства, не произнося ни единого звука? На интерактивной экскурсии «Поговорим руками?» вы сможете узнать, возможно ли это.

В начале экскурсии каждый участник получит противошумные наушники, которые помогут погрузиться в атмосферу Тишины. Здесь вы научитесь «услышать» нашего гида без звука, открывая для себя новые способы общения и восприятия информации.

Что вас ожидает?

Погружение в выставку с использованием других органов чувств.

Пять интерактивных залов, где эмоции и впечатления станут главными экспонатами.

60 минут увлекательного взаимодействия и новых ощущений.

Экскурсия подходит для детей от 7 лет и взрослых.

В стоимость включен опытный гид, который проведет вас через все этапы экскурсии.

Приглашаем вас открыть для себя мир, где слова не нужны. Экскурсию можно пройти как в одиночку, так и в компании друзей. Не упустите возможность испытать этот уникальный опыт!