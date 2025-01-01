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Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
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Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальная интерактивная экскурсия в Нижнем Новгороде

В современном мире общения без слов становится всё более актуальным. Как передать свои мысли и чувства, не произнося ни единого звука? На интерактивной экскурсии «Поговорим руками?» вы сможете узнать, возможно ли это.

В начале экскурсии каждый участник получит противошумные наушники, которые помогут погрузиться в атмосферу Тишины. Здесь вы научитесь «услышать» нашего гида без звука, открывая для себя новые способы общения и восприятия информации.

Что вас ожидает?

  • Погружение в выставку с использованием других органов чувств.
  • Пять интерактивных залов, где эмоции и впечатления станут главными экспонатами.
  • 60 минут увлекательного взаимодействия и новых ощущений.
  • Экскурсия подходит для детей от 7 лет и взрослых.
  • В стоимость включен опытный гид, который проведет вас через все этапы экскурсии.

Приглашаем вас открыть для себя мир, где слова не нужны. Экскурсию можно пройти как в одиночку, так и в компании друзей. Не упустите возможность испытать этот уникальный опыт!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 26 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Нижний Новгород, 27 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Нижний Новгород, 28 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Нижний Новгород, 29 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Нижний Новгород, 30 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Нижний Новгород, 31 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Нижний Новгород, 1 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Нижний Новгород, 2 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Нижний Новгород, 3 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Нижний Новгород, 4 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Нижний Новгород, 5 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Нижний Новгород, 6 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Нижний Новгород, 7 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Нижний Новгород, 8 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Нижний Новгород, 9 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Нижний Новгород, 10 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Нижний Новгород, 11 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Нижний Новгород, 12 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Нижний Новгород, 13 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Нижний Новгород, 14 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Нижний Новгород, 15 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Нижний Новгород, 16 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Нижний Новгород, 17 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Нижний Новгород, 18 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Нижний Новгород, 19 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Нижний Новгород, 20 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Нижний Новгород, 21 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Нижний Новгород, 22 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Нижний Новгород, 23 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Нижний Новгород, 24 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Нижний Новгород, 25 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Нижний Новгород, 26 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Нижний Новгород, 27 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Нижний Новгород, 28 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Нижний Новгород, 29 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Нижний Новгород, 30 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Нижний Новгород, 31 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽

В ближайшие дни

Два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Два мастер-класса
30 июля в 16:00 Музей «В Тишине»
от 1300 ₽
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
6 августа в 17:00 Музей «В Тишине»
от 1100 ₽
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
22 августа в 17:00 Музей «В Тишине»
от 1200 ₽
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