Приглашаем вас на уникальную экскурсию «В Тишине»

Это не просто экскурсия, а погружение в мир, где звуки и жесты становятся основными средствами общения.

Что вас ждет?

Экскурсия состоит из двух частей:

Вводная часть: Вы узнаете о жестовых языках разных стран, их особенностях и значении. Это поможет вам понять, как люди общаются без слов.

Вы узнаете о жестовых языках разных стран, их особенностях и значении. Это поможет вам понять, как люди общаются без слов. Основная часть: Интерактивная программа, где каждый участник наденет шумозащитные наушники. Под руководством экскурсовода, носителя Тишины, вы научитесь говорить руками, слушать глазами и чувствовать музыку телом.

Почему стоит посетить?

Экскурсия «В Тишине» — это возможность взглянуть на мир с новой стороны. Вы сможете:

Открыть для себя язык жестов и развить собственные коммуникативные навыки.

Получить незабываемые впечатления от общения в тишине.

Погрузиться в атмосферу, где звуки заменяют жесты, а чувства становятся основным источником информации.

Интересные факты

Жестовые языки используются миллионами людей по всему миру. Например, в США широко распространён американский жестовый язык (ASL), а в России — русский жестовый язык (РЖЯ). Каждый из них имеет свою грамматику и лексику, что делает их уникальными и красивыми.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного опыта! Запись на экскурсию открыта, количество мест ограничено.