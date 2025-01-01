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Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
Билеты от 350₽
Киноафиша Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»

Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»

6+
Возраст 6+
Билеты от 350₽

О концерте/спектакле

Приглашаем вас на уникальную экскурсию «В Тишине»

Это не просто экскурсия, а погружение в мир, где звуки и жесты становятся основными средствами общения.

Что вас ждет?

Экскурсия состоит из двух частей:

  • Вводная часть: Вы узнаете о жестовых языках разных стран, их особенностях и значении. Это поможет вам понять, как люди общаются без слов.
  • Основная часть: Интерактивная программа, где каждый участник наденет шумозащитные наушники. Под руководством экскурсовода, носителя Тишины, вы научитесь говорить руками, слушать глазами и чувствовать музыку телом.

Почему стоит посетить?

Экскурсия «В Тишине» — это возможность взглянуть на мир с новой стороны. Вы сможете:

  • Открыть для себя язык жестов и развить собственные коммуникативные навыки.
  • Получить незабываемые впечатления от общения в тишине.
  • Погрузиться в атмосферу, где звуки заменяют жесты, а чувства становятся основным источником информации.

Интересные факты

Жестовые языки используются миллионами людей по всему миру. Например, в США широко распространён американский жестовый язык (ASL), а в России — русский жестовый язык (РЖЯ). Каждый из них имеет свою грамматику и лексику, что делает их уникальными и красивыми.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного опыта! Запись на экскурсию открыта, количество мест ограничено.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
24 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
25 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
26 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
27 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
28 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
29 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
30 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
31 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
1 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
2 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
3 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
4 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
5 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
6 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
7 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
8 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
9 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
10 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
11 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
12 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
13 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
14 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
15 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
16 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
17 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
18 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
19 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
20 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
21 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
22 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
23 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
24 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
25 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
26 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
27 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
28 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
29 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
30 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
31 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽

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