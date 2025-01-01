На специальной экскурсии в музее «В Тишине» вы сможете узнать, как передавать мысли и чувства без помощи голоса.
В самом начале экскурсии вам предложат надеть противошумные наушники. Это позволит вам сосредоточиться на других органах чувств и по-новому «услышать» нашего гида. Он откроет перед вами мир общения без звука, предлагая новые ощущения и уникальный опыт через интерактивное взаимодействие.
Мы не похожи на другие музеи. У нас нет много теории и экспонатов. Здесь вы сможете наслаждаться живыми эмоциями и впечатлениями, которые останутся с вами надолго.
Не упустите возможность испытать нечто совершенно новое и погрузиться в мир тишины!