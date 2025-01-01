Экскурсия в музее «В Тишине» в Санкт-Петербурге

На специальной экскурсии в музее «В Тишине» вы сможете узнать, как передавать мысли и чувства без помощи голоса.

Погружение в Тишину

В самом начале экскурсии вам предложат надеть противошумные наушники. Это позволит вам сосредоточиться на других органах чувств и по-новому «услышать» нашего гида. Он откроет перед вами мир общения без звука, предлагая новые ощущения и уникальный опыт через интерактивное взаимодействие.

Что вас ждёт?

Экскурсия подходит как для индивидуального посещения, так и для групп с друзьями.

Пять интерактивных залов, где вы сможете испытать новые эмоции.

60 минут увлекательного вовлечения в атмосферу тишины.

Музей открыт для посетителей от 7 лет и старше.

В стоимость экскурсии входит работа гида.

Мы не похожи на другие музеи. У нас нет много теории и экспонатов. Здесь вы сможете наслаждаться живыми эмоциями и впечатлениями, которые останутся с вами надолго.

Не упустите возможность испытать нечто совершенно новое и погрузиться в мир тишины!