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Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
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Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Экскурсия в музее «В Тишине» в Санкт-Петербурге

На специальной экскурсии в музее «В Тишине» вы сможете узнать, как передавать мысли и чувства без помощи голоса.

Погружение в Тишину

В самом начале экскурсии вам предложат надеть противошумные наушники. Это позволит вам сосредоточиться на других органах чувств и по-новому «услышать» нашего гида. Он откроет перед вами мир общения без звука, предлагая новые ощущения и уникальный опыт через интерактивное взаимодействие.

Что вас ждёт?

  • Экскурсия подходит как для индивидуального посещения, так и для групп с друзьями.
  • Пять интерактивных залов, где вы сможете испытать новые эмоции.
  • 60 минут увлекательного вовлечения в атмосферу тишины.
  • Музей открыт для посетителей от 7 лет и старше.
  • В стоимость экскурсии входит работа гида.

Мы не похожи на другие музеи. У нас нет много теории и экспонатов. Здесь вы сможете наслаждаться живыми эмоциями и впечатлениями, которые останутся с вами надолго.

Не упустите возможность испытать нечто совершенно новое и погрузиться в мир тишины!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 450 ₽ 11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
0+
Мастер-класс
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
2 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 700 ₽
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
4 сентября в 17:00 Севкабель Порт
от 700 ₽
Секреты Джузеппе Арчимбольдо
12+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Секреты Джузеппе Арчимбольдо
24 июля в 15:00 Музей Artdynamics
от 950 ₽
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