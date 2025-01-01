Спектакль Необычайные приключения Ильи Муромца

Новогодний спектакль для детей в Москве

Скоро-скоро Новый Год! Но случилась беда: кто-то украл самые главные волшебные часы, которые отсчитывают время до праздника. Если их не найти, Новый год может и не наступить… Дед Мороз и Снегурочка в отчаянии. Кто же поможет им в беде?

Приключения Ильи Муромца

Конечно, на помощь спешит самый сильный и смелый богатырь — Илья Муромец! Вместе со своим верным конем Юлием он уже мчится на выручку. Но хитрый противник не дремлет! К счастью, у наших героев есть необычная помощница — загадочная Баба-Яга. С помощью своих чар она поможет раскрыть тайну и найти похитителя.

Захватывающие испытания

Ждут ли наших друзей опасные ловушки? Смогут ли они вернуть волшебные часы и зажечь огни на самой главной ёлке? Приходите на наш спектакль — и всё узнаете сами!

Эта увлекательная новогодняя история погружает зрителей в атмосферу настоящего волшебства, и подарит незабываемые эмоции как детям, так и взрослым. Не упустите возможность стать частью этого сказочного приключения!