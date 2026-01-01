Оповещения от Киноафиши
Необойденный дом
Билеты от 700₽
Киноафиша Необойденный дом

Спектакль Необойденный дом

Постановка
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко 6+
Режиссер Михаил Щепенко
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О спектакле

Спектакль "Необойдённый дом": притчи о добре и жизни

Приглашаем вас на спектакль-притчу для взрослых и детей, в котором встречаются два уникальных произведения: «Две вдовы и незнакомец» Софьи Чистяковой и «Необойдённый дом» Владимира Одоевского. Этот спектакль перенесет вас в таинственную атмосферу, где волшебство встречается с глубокими истинами.

Сюжет спектакля

В спектакле исследуется вопрос о том, как найти путь к тому, что является истинным добром. Здесь добро, сделанное другому, возвращается обратно, а время теряет свою власть. В поисках ответов герои сталкиваются с непростыми жизненными ситуациями, наполняя действие глубиной и смыслом.

Сценографическое решение

Особое внимание стоит уделить сценографическому решению, которое создает удивительную атмосферу. Постановка не только визуально впечатляет, но и усиливает восприятие притч, заставляя зрителей задуматься о вечных ценностях.

Почему стоит посетить?

Этот спектакль станет отличной возможностью для зрителей всех возрастов поразмышлять о добре, жизни и взаимоотношениях между людьми. Он обещает стать не только увлекательным, но и поучительным опытом для всей семьи.

Купить билет на спектакль Необойденный дом

Апрель
24 апреля пятница
19:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽
25 апреля суббота
16:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽

Фотографии

Необойденный дом Необойденный дом Необойденный дом Необойденный дом

