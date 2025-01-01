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Киноафиша
Neo Classic Orchestra. Саундтреки Людовика Эйнауди, Ханса Циммера и др.
Neo Classic Orchestra. Саундтреки Людовика Эйнауди, Ханса Циммера и др.
6+
неоклассика
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6+
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В других городах
Пермь, 17 сентября
Большой зал Пермской филармонии
Пермь, Куйбышева, 14
19:00
от 800 ₽
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