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Neo Classic Orchestra. Саундтреки Людовика Эйнауди, Ханса Циммера и др.
Киноафиша Neo Classic Orchestra. Саундтреки Людовика Эйнауди, Ханса Циммера и др.

Neo Classic Orchestra. Саундтреки Людовика Эйнауди, Ханса Циммера и др.

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 17 сентября
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
19:00 от 800 ₽

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