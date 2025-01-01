Меню
Neo Classic Orchestra. Оркестр, 2025 свечей и живые картины «Эбру»
Neo Classic Orchestra. Оркестр, 2025 свечей и живые картины «Эбру»

Neo Classic Orchestra. Оркестр, 2025 свечей и живые картины «Эбру»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Neo Classic Orchestra представляет: уникальный концерт с живыми картинами

Насладитесь великолепной атмосферой 2025 свечей и живых произведений искусства на невероятном концерте Neo Classic Orchestra. Выдающиеся музыкальные произведения возвышенных авторов, таких как итальянский гений Людовико Эйнауди, современный композитор Ханс Циммер и талант Макса Рихтера, создадут волшебную атмосферу.

Музыка, которая оживает

В программе концерта звучат известные хиты Адель и Уитни Хьюстон, а также магическая музыка из живописных миров японского аниматора Миядзаки. Это не просто концерт; это удивительное шоу, где зрители не только могут услышать музыку, но и увидеть ее!

Живые картины на сцене

Под потрясающие звуки оркестра сцена наполняется фантастическими красочными узорами. Художник, находящийся на сцене, создает живую историю, которая транслируется на большой экран. Уникальность этого концерта заключается в динамике: картины буквально оживают под звуки музыки, трансформируясь в захватывающие сюжеты на протяжении всего представления. Это позволяет зрителю максимально погрузиться в любимую музыку и наслаждаться полным спектром эмоций.

Эбру: магия восточного искусства

Для создания живых картин используется древний восточный метод рисования – эбру. Этот удивительный процесс включает в себя нанесение красок на специально подготовленную воду, где они начинают расплываться и образуют уникальные узоры. Художник тонкими кистями и палочками выводит разнообразные картины, которые пленяют взгляд и дополняют атмосферу концерта.

Не упустите возможность стать частью этого необычного визуального и музыкального путешествия. Приходите и погрузитесь в мир красоты, гармонии и магии!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 1 октября
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
19:00 от 1000 ₽
Самара, 28 октября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 1800 ₽
Волгоград, 30 октября
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

6+
Рок
Оркестр CAGMO. Симфония System of a Down при свечах
1 ноября в 18:00 Челябинский ДК железнодорожников
от 2800 ₽
Владимир Пресняков
12+
Поп
Владимир Пресняков
7 ноября в 19:00 МТС Live Холл
от 2500 ₽
Lustova
16+
Хип-хоп
Lustova
25 октября в 20:00 Ozz
от 2000 ₽
